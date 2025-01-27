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Якупова Елена



27.01.2025 МТС разработала единое мобильное приложение для работы монтажников и полевых инженеров 1
22.08.2024 VK построила 150 узлов CDN для ускорения доставки видеоконтента 1
22.08.2024 VK расширила охват CDN-сети в связи с ростом «VK Видео» 1
03.06.2024 VK и «Билайн» ускорили загрузку видео для пользователей 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Якупова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3911 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8749 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 966 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20628 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29712 3
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 354 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7386 2
Пропускная способность - Bandwidth 1746 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10510 1
Data monetization - Монетизация данных 1626 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1609 1
FSM - Field Service Management - СУВСО - Системы управления выездным сервисным обслуживанием 27 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1011 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11062 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15891 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 765 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 159 2
VK Donut 17 1
VK Клипы 50 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 246 1
Быков Сергей 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 144407 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14118 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43204 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7435 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Казахстан - Республика 5530 1
Беларусь - Белоруссия 5670 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17390 1
Россия - СФО - Новосибирск 4297 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1955 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Таджикистан - Республика 859 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 913 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 325 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 324 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5756 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3711 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3488 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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