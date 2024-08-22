VK расширила охват CDN-сети в связи с ростом «VK Видео»

VK улучшила CDN-сеть доставки контента. Более 150 CDN-узлов с кэш-серверами компании теперь охватывают все федеральные округа России, а также страны СНГ. CDN-сеть обеспечивает пользователям в России, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане и Белоруссии доступ к контенту из ближайшего узла с кэш-серверами независимо от местоположения. Это повышает скорость загрузки в среднем на 20-30%.

Обновленная сеть доставки контента актуальна в условиях роста количества пользователей, авторов и, как следствие, трафика «VK Видео». С начала года общий видеотрафик вырос на 30%. При этом отдельные категории показали кратный рост. Детский контент вырос с начала года более чем в 4,5 раза, спортивные видео — в 5 раз, а просмотры развлекательных шоу в высоком разрешении с января по август текущего года выросли на порядок.

«Пропускная способность стыков с операторами связи выросла вдвое по сравнению с 2023 г. А производительность сети VK до 40 Тбит/с. Этого будет достаточно, даже если ежедневная аудитория сервисов VK вырастет одномоментно в два раза, — отметила заместитель вице-президента VK по инфраструктуре и прикладным сервисам Елена Якупова. — Технические улучшения помогут пользователям получать больше удовольствия от сервисов VK независимо от их местоположения. Без задержек смотреть видео в высоком разрешении, слушать музыку, общаться, осваивать новые профессии и решать множество других задач».