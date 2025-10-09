Разделы

Французская Полинезия

УПОМИНАНИЯ


09.10.2025 Билайн расширил зону роуминга до 218 направлений, добавив Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы острова и Американское Самоа 1
08.04.2025 Билайн расширяет международную сеть роуминга и улучшает качество связи 1
16.12.2019 Исследование Microsoft: 44 млн пользователей используют один пароль для всех личных аккаунтов 1
01.07.2013 Даже маленькие лодки убивают рыб 1
30.09.2008 Еврокорабль "Жюль Верн" удалось благополучно затопить 1
23.02.2001 Эксперты WIPO изучают вопрос о географических доменных суффиксах 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Французская Полинезия и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9121 1
Yahoo! 3706 1
Microsoft Corporation 25137 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 685 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 150 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1176 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1891 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5251 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2532 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9474 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1679 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 587 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9196 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4218 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2900 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 559 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25340 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8577 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12033 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28745 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2561 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9077 1
IP-сеть - UDP - User Datagram Protocol - IPDR - IP data records 226 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 951 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3417 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13221 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16847 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16877 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13424 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30829 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12171 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12044 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22620 1
Microsoft Windows 10 1852 1
Microsoft Azure DDoS Protection 2 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1533 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 284 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 501 1
Microsoft Azure 1450 1
Apple iPhone 6 4861 1
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 194 1
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 58 1
Быков Сергей 27 1
Синицын Артем 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 154288 2
Тихий океан - Океания - Микронезия 4 1
Европа 24554 1
Маврикий - Республика 49 1
США - Гуам - Марианские острова 41 1
Ангола - Республика 35 1
Сьерра-Леоне - Республика - Republic of Sierra Leone 35 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45203 1
Земля - планета Солнечной системы 10592 1
Молдавия - Республика Молдова 720 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 807 1
Армения - Республика 2359 1
Европа Восточная 3119 1
Тувалу 14 1
Чили - Республика 481 1
Новая Зеландия 728 1
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 177 1
Франция - Французская Республика 7956 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 727 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3657 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 530 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31333 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4264 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1429 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6845 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6698 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3719 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Microsoft Security Intelligence Report 14 1
VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии - Вирджинский политехнический институт и университет штата 6 1
