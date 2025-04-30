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Kinescope Кинескоп
Kinescope – российская видеоплатформа для бизнеса, команда которой работает с видеостримингом более 10 лет. Kinescope предоставляет инфраструктуру для размещения видео: серверы по всему миру (CDN), DRM-шифрование, аналитику вовлечённости, кастомизацию плеера и API-интеграции.
Kinescope и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 375 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8862 1
|Павлычев Александр 2 1
|Быков Сергей 21 1
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