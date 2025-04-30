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Kinescope Кинескоп


Kinescope – российская видеоплатформа для бизнеса, команда которой работает с видеостримингом более 10 лет. Kinescope предоставляет инфраструктуру для размещения видео: серверы по всему миру (CDN), DRM-шифрование, аналитику вовлечённости, кастомизацию плеера и API-интеграции. 


30.04.2025 GS Labs и Kinescope реализуют совместные проекты по кибербезопасности 1
11.09.2024 Видеохостинг для бизнеса Kinescope инвестирует более 100 млн рублей в развитие платформы 1
20.03.2023 Билайн обеспечил новые российские интернет-сервисы сетевой инфраструктурой 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Kinescope и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 375 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8862 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67484 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30385 2
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 372 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1686 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21001 1
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4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3548 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5266 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21693 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2415 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20400 1
Google YouTube - Видеохостинг 2799 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14226 1
Узбекистан - Республика 1766 1
Азия - Азиатский регион 5602 1
Казахстан - Республика 5621 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 305 1
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 164 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16639 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2474 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357159, в очереди разбора - 758481.
Создано именных указателей - 173903.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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