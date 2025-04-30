Kinescope – российская видеоплатформа для бизнеса, команда которой работает с видеостримингом более 10 лет. Kinescope предоставляет инфраструктуру для размещения видео: серверы по всему миру (CDN), DRM-шифрование, аналитику вовлечённости, кастомизацию плеера и API-интеграции.