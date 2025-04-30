GS Group - S Labs - Цифра ООО

GS Labs (ООО «Цифра») — разработчик комплексных решений для формирования экосистем цифровых продуктов, в составе холдинга GS Group. Работает на основе собственных технологий. GS Labs является технологическим партнером и поставщиком решений для российского мультиплатформенного оператора Триколора. GS Labs выступает интегратором программно-аппаратных комплексов для цифрового телевидения во всех средах и на любых устройствах. Также компания разрабатывает системы условного доступа DRECRYPT для DVB, системы управления цифровыми правами DREPLUS для IPTV/OTT, разнообразные сервисы в области цифрового телевидения, приемного оборудования и приложений, таких как Электронный телегид DREGUIDE, Middleware StingrayTV, DREAMPlatform — вещательная платформа IPTV/OTT, DREHOME&TV — умный дом, интегрированный с цифровыми абонентскими приставками и Wi-Fi-роутером, TV Mail, Infocas и многие другие продукты.