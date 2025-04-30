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GS Group S Labs Цифра ООО
GS Labs (ООО «Цифра») — разработчик комплексных решений для формирования экосистем цифровых продуктов, в составе холдинга GS Group. Работает на основе собственных технологий. GS Labs является технологическим партнером и поставщиком решений для российского мультиплатформенного оператора Триколора. GS Labs выступает интегратором программно-аппаратных комплексов для цифрового телевидения во всех средах и на любых устройствах. Также компания разрабатывает системы условного доступа DRECRYPT для DVB, системы управления цифровыми правами DREPLUS для IPTV/OTT, разнообразные сервисы в области цифрового телевидения, приемного оборудования и приложений, таких как Электронный телегид DREGUIDE, Middleware StingrayTV, DREAMPlatform — вещательная платформа IPTV/OTT, DREHOME&TV — умный дом, интегрированный с цифровыми абонентскими приставками и Wi-Fi-роутером, TV Mail, Infocas и многие другие продукты.
GS Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Самсонов Максим 10 8
|Гойло Алексей 6 6
|Волин Алексей 121 2
|Трифонов Константин 1 1
|Безруков Андрей 29 1
|Холодов Алексей 12 1
|Кроль Алексей 8 1
|Крыжановский Константин 9 1
|Михеичев Евгений 1 1
|Братчикова Наталья 24 1
|Левин Леонид 130 1
|Лыско Кирилл 1 1
|Демин Михаил 6 1
|Ковальчук Михаил 22 1
|Бырдин Алексей 29 1
|Назаров Сергей 58 1
|Семериков Андрей 37 1
|Орлов Николай 14 1
|Довгалюк Александр 1 1
|Ткаченко Андрей 21 1
|Хлопов Роман 1 1
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