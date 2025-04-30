Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173828
ИКТ 13526
Организации 10591
Ведомства 1454
Ассоциации 994
Технологии 3434
Системы 25443
Персоны 74600
География 2819
Статьи 1512
Пресса 1212
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2620
Мероприятия 848

GS Group S Labs Цифра ООО

GS Group - S Labs - Цифра ООО

GS Labs (ООО «Цифра») — разработчик комплексных решений для формирования экосистем цифровых продуктов, в составе холдинга GS Group. Работает на основе собственных технологий. GS Labs является технологическим партнером и поставщиком решений для российского мультиплатформенного оператора Триколора. GS Labs выступает интегратором программно-аппаратных комплексов для цифрового телевидения во всех средах и на любых устройствах. Также компания разрабатывает системы условного доступа DRECRYPT для DVB, системы управления цифровыми правами DREPLUS для IPTV/OTT, разнообразные сервисы в области цифрового телевидения, приемного оборудования и приложений, таких как Электронный телегид DREGUIDE, Middleware StingrayTV, DREAMPlatform — вещательная платформа IPTV/OTT, DREHOME&amp;TV — умный дом, интегрированный с цифровыми абонентскими приставками и Wi-Fi-роутером, TV Mail, Infocas и многие другие продукты. 


30.04.2025 GS Labs и Kinescope реализуют совместные проекты по кибербезопасности 1
03.12.2024 GS Labs представила новый сервис защиты цифрового контента Dremark 1
05.04.2024 Конкуренты «Триколор» отказались от его системы кодирования. Государству пришлось создать свою 2
02.08.2022 GS Group выпустила новую цифровую 4К-приставку с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth 1
04.02.2022 GS Labs вступила в АРПП «Отечественный софт 1
24.01.2022 GS Labs получила патент на изобретение двухтюнерного приемника спутникового сигнала 1
19.08.2021 GS Labs зарегистрировала товарный знак CAS DRECRYPT 1
11.08.2021 GS Labs получила сертификаты соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2015 1
28.04.2021 Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России 1
25.01.2021 GS Labs запустила систему условного доступа DRECRYPT 1
12.01.2021 GS Labs получила патент на способ криптографической защиты информации 1
21.07.2020 Система управления цифровыми правами DRM DREPLUS от GS Labs подтвердила свою безопасность 1
27.04.2020 GS Labs зарегистрировала «Электронный телегид» в Роспатенте 1
22.11.2019 GS Labs и True IP предложили решение «умного дома» на базе IP-домофона 1
21.11.2019 GS Labs представила собственную OTT-платформу StingrayStream 2
14.07.2016 GS Group выходит на рынок IPTV с телеприставкой под брендом General Satellite 1
26.04.2016 GS Labs выпустил обновление Stingray TV с поддержкой мобильного телевидения 1
04.03.2016 GS Labs представил обновленный EPG для операторов цифрового ТВ 1
08.02.2016 GS Labs выпустил приложение для просмотра спутникового ТВ с iPhone 1
21.01.2016 Выставка-форум CSTB. Telecom & Media'2016 - актуальные тренды рынка телевидения и телекоммуникаций 1
18.12.2015 GS Labs обеспечивает «вторую жизнь» ранним моделям приставок General Satellite 1
23.10.2015 GS Labs выпустил обновленное приложение «Play.Триколор» с поддержкой «зеркального стриминга» 1
21.10.2015 GS Group выпустил обновления ПО телеприставок с поддержкой «зеркального стриминга» 1
30.07.2015 Новая приставка-сервер General Satellite увеличит число мобильных телезрителей 1
19.06.2015 GS Labs разработал приложение для просмотра «Триколор ТВ» с iPad 1
17.06.2015 GS Labs анонсировал обновление Stingray TV для телеприставок General Satellite 1
18.03.2015 GS Labs представил программные решения для гибридной доставки ТВ-контента 1
20.02.2015 GS Group запустил обновленный сайт для продуктовой линейки General Satellite 1
22.01.2015 GS Group объединяет инновационные разработки под брендом GS Labs 1

Публикаций - 29, упоминаний - 31

GS Group и организации, системы, технологии, персоны:

GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 320 25
Триколор - Национальная спутниковая компания 331 12
Цифра ГК 2463 5
Apple Inc 12238 3
MStar Semiconductor - 晨星半導體股份有限公司 - Chénxīng Bàndǎotǐ Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī 29 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 567 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13098 2
GS Group - Технополис GS Гусев 73 2
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 209 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 332 2
Google LLC 11920 1
True IP 1 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2056 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4102 1
SES Networks 84 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
Samsung Electronics 10353 1
Irdeto Access B.V. 38 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8862 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 129 1
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 39 1
Huawei - HiSilicon Technologies 60 1
SAP SE 5323 1
Huawei 4001 1
HP Inc. 5713 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1584 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 842 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 256 1
Eltex - Предприятие Элтекс 160 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 52 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 64 1
SPB TV 47 1
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 89 1
Netris - Нетрис 53 1
Элекард - Elecard 22 1
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 120 1
АЛС и ТЕК - АЛСиТЕК 6 1
Akamai Technologies - Limelight Networks 155 1
Globecast 8 1
Газпром ПАО 1361 2
Shopping Live - Директ Трейд 9 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 36 1
Sony Pictures Television 18 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 1
ACE Markering 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1097 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 476 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11961 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1925 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 57 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 419 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5047 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3104 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 692 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Интернет-видео - ассоциация 19 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9389 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52316 18
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4005 14
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7034 12
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7162 11
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2872 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67484 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12367 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24607 8
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7490 8
EPG - Electronic Program Guide - Электронный телегид 74 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14071 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24665 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13991 7
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1686 7
PVR - personal video recorder - запись телепередач на внешний HDD/SSD диск или USB-флешку 61 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10107 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20400 6
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5700 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9447 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8814 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30385 5
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3548 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12678 4
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 838 4
TimeShift - функция отложенного просмотра 123 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6087 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3676 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2137 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10752 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2961 4
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1034 3
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1818 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3895 3
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1088 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1384 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16077 3
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 724 3
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi 337 3
OTA - over-the-air - Обновление по воздуху 22 2
GS Group - GS Labs - StingrayStream - StingrayTV 18 12
Google Android 14207 7
Триколор Play 12 6
Apple iOS 7934 6
GS E - цифровая спутниковая приставка-сервер 16 5
GS Group - GS B - ТВ-приставка 14 5
Google Play - Google Store - Android Market 3338 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7158 2
Google WideVine 13 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 16 1
Apple iPad 3879 1
Apple - App Store 2925 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 41 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1714 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5017 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 377 1
Самсонов Максим 10 8
Гойло Алексей 6 6
Волин Алексей 121 2
Трифонов Константин 1 1
Безруков Андрей 29 1
Холодов Алексей 12 1
Кроль Алексей 8 1
Крыжановский Константин 9 1
Михеичев Евгений 1 1
Братчикова Наталья 24 1
Левин Леонид 130 1
Лыско Кирилл 1 1
Демин Михаил 6 1
Ковальчук Михаил 22 1
Бырдин Алексей 29 1
Назаров Сергей 58 1
Семериков Андрей 37 1
Орлов Николай 14 1
Довгалюк Александр 1 1
Ткаченко Андрей 21 1
Хлопов Роман 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148005 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43981 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14226 2
Африка - Африканский регион 3512 2
Европа 21893 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14272 1
Беларусь - Белоруссия 5802 1
Земля - планета Солнечной системы 10452 1
Азия - Азиатский регион 5602 1
Земля - Восточное полушарие 8 1
Азия Восточная 176 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1329 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 142 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52487 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1432 1
Америка - Американский регион 2171 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 122 1
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 69 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1276 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52284 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8964 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11096 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4749 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7882 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5925 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3086 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3592 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7124 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3328 2
Цифровое право - Цифровые права 117 2
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 230 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1299 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 286 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 203 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10128 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5050 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4992 1
Английский язык 6728 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2239 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2325 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16639 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1589 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1531 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2285 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 764 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5882 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3034 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5638 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 151 1
Аудит - аудиторский услуги 2782 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29915 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8185 1
Viacom - Video & Audio Communications 116 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 420 1
РМГ - RU.TV 7 1
Discovery Networks 11 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 654 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 492 1
Стрим-ТВ - телекомпания 160 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 122 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 321 1
CSTB Telecom & Media 58 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356957, в очереди разбора - 758566.
Создано именных указателей - 173828.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука DIGMA EVE i5980: каждому по карману

Обзор игрового монитора DIGMA 29.5" Overdrive 30A510F: ультраширокоформатный изогнутый экран в среднем классе

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

Показать еще

Наука

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153