GS Labs и True IP предложили решение «умного дома» на базе IP-домофона

Центр исследований и разработок GS Labs (в составе холдинга GS Group) и True IP представили на выставке All-over-IP в Москве первую совместную разработку — IP домофонную систему с возможностями «умного дома».

Продукт позволит застройщикам, интеграторам и обслуживающим компаниям предоставлять конечным потребителям комплексный сервис — умный домофон и интегрированное с ним решение «умного дома». Пользователи смогут сами решать, когда им активировать функциональность «умного дома» и в какой комплектации его использовать.

На выставке GS Labs и True IP представили прототип домофонной системы с «умным домом» в базовой комплектации, которая включает в себя диммируемые и цветные лампы, «умные» розетки, сирену системы безопасности, датчик утечки газа, датчик движения, датчик открытия двери, датчик протечки, датчики дыма, температуры и влажности. Расширенная версия «умного дома» включает голосовое управление и дополнительные системы безопасности и автоматизации жилой среды. Система управляется как с экрана абонентского монитора, так и с мобильного устройства с помощью приложения на базе ОС Android.

«Благодаря совместной разработке пользователи получат больше возможностей и комфорта, застройщики повысят привлекательность жилья для потенциальных покупателей, обслуживающие компании расширят спектр услуг в своем портфеле. Мы в компании True IP фокусируемся на развитии функциональности и растущей популярности IP домофонных систем», — сказал директор по развитию True IP Константин Крыжановский.

«В нашем партнерстве мы исходим из того, что наличие в новом жилье цифровых интеллектуальных платформ, включающих домофонию, видеонаблюдение, интерактивные порталы, а также решения «умного дома», в ближайшие годы станет нормой. И хотим быть лидерами на этом рынке», — отметил директор по развитию GS Labs Константин Трифонов.

GS Labs уже имеет успешный опыт разработки и внедрения разнообразных решений «умного дома». На базе собственной программной платформы GS Labs StingrayTV функционирует представленная в марте 2019 года система «Триколор Умный дом», где центральным устройством является цифровая телевизионная приставка. Также в портфеле разработчика решения на базе Wi-Fi-роутера и другие форм-факторы «умного дома».