GS Labs представила собственную OTT-платформу StingrayStream

Центр исследований и разработок GS Labs («Цифра», в составе холдинга GS Group) вывел на рынок OTT-платформу собственной разработки StingrayStream, которая позволяет просматривать контент на мобильных устройствах, ТВ-приемниках и SmartTV.

Платформа позволяет регулировать права пользователей и защищать контент через опции DRM DREPlus. Данные алгоритмы одобрены ведущими голливудскими студиями и стриминговыми сервисами.

С помощью StingrayStream можно ознакомиться с аналитикой телепросмотров, которая является собственной разработкой компании. Работа с этими данными даст операторам возможность получить углубленный анализ аудитории и корректировать предоставляемый контент и сервисы, оценивать эффективность их работы и повышать прибыль.

В интерфейсе StingrayStream можно просматривать расписание телепередач, а также получать другие мета-данные, например, постеры и рекламные баннеры. Также платформа дает возможность работать с сервисами Live (прямой эфир), CatchUp (отложенный просмотр), StartOver (перемотка и пауза эфира) и VoD (видео по запросу).

GS Labs разработал бесплатное приложение Demo GS Labs OTT, которое дает возможность протестировать все функции OTT-платформы. Его можно скачать в магазине Google Play.

«Мы приглашаем операторов ШПД и цифрового телевидения протестировать все возможности, которые открывает перед ними StingrayStream. Убеждены, что эта платформа позволит им оптимизировать подход к вещанию и дополнительно расширить аудиторию», – сказал первый заместитель генерального директора GS Labs Максим Самсонов.