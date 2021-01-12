Спецпроекты

GS Labs получила патент на способ криптографической защиты информации

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Центр исследований и разработок GS Labs (ООО «Цифра», в составе холдинга GS Group) получил патент на способ криптографического преобразования и устройство для его осуществления, позволяющие обеспечить защиту премиального (FHD, UHD) контента в режиме реального времени

Способ криптографического преобразования (алгоритм S17), разработанный GS Labs, представляет собой расширение существующего алгоритма шифрования AES. Уникальная на сегодняшний день технология способна заменить зарубежные аналоги, обеспечив тем самым соблюдение технологического суверенитета. Предложенная программно-аппаратная реализация дополнительного криптографического преобразования позволяет повысить надежность алгоритмов защиты контента с высоким битрейтом за счет усложнения (замедления) программной реализации дешифрования при сохранении простой (быстрой) аппаратной реализации.

Шифрование S17 интегрируется в микропроцессоры и может быть использовано во всех бытовых устройствах, требующих высокого уровня безопасности передачи данных.

Сегодня средства криптографической защиты информации широко востребованы у операторов платного телевидения, которые используют их для обеспечения безопасности премиального контента. Это позволяет закупать и транслировать контент от ведущих мировых студий без использования зарубежных продуктов шифрования и в результате исключает риски санкционного влияния. Технология особенно актуальна для операторов, в финансировании которых участвует государство в рамках программ импортозамещения.

Прежде всего новый алгоритм предложат использовать компаниям телекоммуникационной отрасли. Следующим шагом станет масштабирование проекта в другие сферы, где есть непрерывная передача данных, например, в критическую информационную инфраструктуру (умный город) и финансовые технологии.

«С развитием рынка цифровых услуг стандартные математические алгоритмы защиты информации требуют постоянной модернизации, повышения криптоустойчивости и быстродействия. Алгоритм S17 является усовершенствованным продолжением математических алгоритмов и обеспечивает надежную защиту канала непрерывной передачи данных. Используя последние достижения российской науки, наша компания в сотрудничестве с СПбГТУ создала уникальную технологию, способную конкурировать с зарубежными», — прокомментировал первый заместитель генерального директора GS Labs Максим Самсонов.

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