Разделы

Новости поставщиков
|

GS Labs зарегистрировала товарный знак CAS DRECRYPT

Центр исследований и разработок GS Labs (в составе холдинга GS Group) зарегистрировал товарный знак CAS DRECRYPT в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

CAS DRECRYPT — программно-аппаратный комплекс для защиты контента от несанкционированного доступа, а также для управления правами просмотра платных кодированных цифровых, спутниковых, эфирных и кабельных телеканалов и радиостанций (радиоканалов).

Система условного доступа DRECRYPT включена в реестр российского ПО Минкомсвязи, что доказывает исключительно отечественное происхождение системы, а также свидетельствует о ее качестве и конкурентоспособности. Уровень безопасности, обеспечиваемый CAS DRECRYPT, признан участниками консорциума MovieLabs, а также имеет необходимые лицензии и сертификаты.

Первое коммерческое внедрение состоялось в 2006 году, впоследствии было выпущено шесть поколений системы. Сегодня система условного доступа DRECRYPT эксплуатируется на сетях спутниковых, кабельных и эфирных операторов платного телевидения в России, странах СНГ, Средней и Восточной Азии. Общее число абонентов на конец 2020 года составило более 15 миллионов человек.

«Регистрация товарного знака — это официальное подтверждение прав компании на использование разработанного обозначения DRECRYPT для нашей СAS, а также гарантия юридической чистоты нашего продукта. Товарный знак — это вклад в узнаваемость бренда и подтверждение уникальности наших продуктов», — прокомментировал директор департамента продаж и маркетинга GS Labs Алексей Гойло.

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft не смогла с первого раза исправить уязвимость PrintNightmare

Шесть известных ИБ-компаний России попали под санкции Минторга США. Это прямой удар по их бизнесу

Самая прославленная группировка «русских хакеров» внезапно прекратила работу и отключила все сайты

Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO

Погиб Джон Макафи, самый эксцентричный ИТ-шник современности. Его могли убить

ИТ-компания Натальи Касперской лишилась секретной лицензии на разработку недр

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор микрофона Sennheiser MKE 400: «пушка» для мобильного видеографа

Как выбрать удобное кресло для работы за компьютером

Лучшие планетарные миксеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Машина скорой помощи в супер-микроволновке: революция в дезинфекции

Гибкая электроника будущего сможет работать на гигагерцовых частотах

Почему на Земле так много кислорода? Ученые «винят» Луну и микробов
Показать еще