GS Labs зарегистрировала товарный знак CAS DRECRYPT

Центр исследований и разработок GS Labs (в составе холдинга GS Group) зарегистрировал товарный знак CAS DRECRYPT в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

CAS DRECRYPT — программно-аппаратный комплекс для защиты контента от несанкционированного доступа, а также для управления правами просмотра платных кодированных цифровых, спутниковых, эфирных и кабельных телеканалов и радиостанций (радиоканалов).

Система условного доступа DRECRYPT включена в реестр российского ПО Минкомсвязи, что доказывает исключительно отечественное происхождение системы, а также свидетельствует о ее качестве и конкурентоспособности. Уровень безопасности, обеспечиваемый CAS DRECRYPT, признан участниками консорциума MovieLabs, а также имеет необходимые лицензии и сертификаты.

Первое коммерческое внедрение состоялось в 2006 году, впоследствии было выпущено шесть поколений системы. Сегодня система условного доступа DRECRYPT эксплуатируется на сетях спутниковых, кабельных и эфирных операторов платного телевидения в России, странах СНГ, Средней и Восточной Азии. Общее число абонентов на конец 2020 года составило более 15 миллионов человек.

«Регистрация товарного знака — это официальное подтверждение прав компании на использование разработанного обозначения DRECRYPT для нашей СAS, а также гарантия юридической чистоты нашего продукта. Товарный знак — это вклад в узнаваемость бренда и подтверждение уникальности наших продуктов», — прокомментировал директор департамента продаж и маркетинга GS Labs Алексей Гойло.