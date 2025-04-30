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Индексная книга (каталог) CNews*
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Павлычев Александр



30.04.2025 GS Labs и Kinescope реализуют совместные проекты по кибербезопасности 1
11.09.2024 Видеохостинг для бизнеса Kinescope инвестирует более 100 млн рублей в развитие платформы 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Павлычев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Kinescope - Кинескоп 3 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 375 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67484 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8263 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7490 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30385 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31618 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5266 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16287 1
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Казахстан - Республика 5621 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16639 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 305 1
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 164 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356957, в очереди разбора - 758566.
Создано именных указателей - 173828.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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