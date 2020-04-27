Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Интеграция
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

GS Labs зарегистрировала «Электронный телегид» в Роспатенте

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Программное обеспечение «Электронный телегид» (EPG)», созданное специалистами центра исследований и разработок GS Labs (в составе холдинга GS Group), успешно прошло государственную регистрацию программ для ЭВМ и баз данных в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

«Электронный телегид» (бренд DREGUIDE) предлагает многоуровневое экранное меню расписания теле- и радиопрограмм с возможностью навигации по времени, названию, каналу, жанру и другим параметрам при помощи дистанционного пульта. Оператору доступно обновление программного обеспечения абонентского оборудования через эфир (Over-the-Air), автоматизированное обновление, а также вещание рекламных баннеров с привязкой к конкретному каналу и возможностью управления контентом.

Продукт соответствует международным стандартам ETS 300 707, ISO/IEC 13816/6, ETSI ITS 102 006, что гарантирует прием данных на всех ТВ-приставках (STB) и телевизорах.

DREGUIDE работает с любыми головными станциями, обладает удобным WEB-интерфейсом на русском языке, автоматическим и ручным добавлением каналов и событий, поддерживает автоматический и ручной импорт/экспорт расписания и вещание в разных часовых поясах. Помимо этого, продукт собственной разработки включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под названием «Электронный телегид версия 1.0».

Номер регистрации программного продукта EPG— 2020614385 от 02.04.2020 г.

«DREGUIDE эксплуатируется на сетях десятков операторов цифрового телевидения, включая РФ и СНГ. За счет поддержки разных языков, география использования продукта не ограничена. Регистрация продукта в Роспатенте подтверждает его полностью российское происхождение, и мы с гордостью предлагаем рынку лучшее решение из России, которое по достоинству оценят операторы цифрового ТВ», - отметил начальник отдела продаж GS Labs Роман Хлопов.

Другие материалы рубрики

Российские айтишники попросили включить SAP в перечень системообразующих компаний

Mail.ru запустила почту для крупного бизнеса

Разработчики пожаловались властям: Москва закупает софт «враждебной страны» и дискриминирует российское ПО

Крупнейший российский разработчик САПР отчитался о рекордной выручке

Россияне подарят африканцам миллион лицензий «Моего офиса»

Знаменитый продукт покойного разработчика исключают из Реестра отечественного ПО

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

5 способов погулять, не выходя из дома: советы ZOOM

Первый тест: на что способен российский процессор Baikal-M

Как понять, что ваш компьютер безнадежно устарел

Как рисовать как профи: лучшие графические планшеты
Показать еще

Наука

Новый алгоритм повышает безопасность квантовой криптографии

Еще один шаг к успешному хранению данных в ДНК сделан

Синтезирована самая сложная микрочастица в мире

Шаг к супербыстрым компьютерам: разработана платформа для оптического транзистора
Показать еще
Технология месяца

На рынке сейчас «взрыв» данных. Мы стараемся учесть все, что влияет на медиа

Василий Кузьмин

директор по работе с большими данными Mediascope

Mediascope
Тема месяца

Как подобрать ноутбук для удаленной работы в СМБ-сегменте

Многие организации меняют свой основной вид деятельности, уходя в онлайн

Какие HR-процессы можно доверить ботам Как понять, что компании пора внедрять виртуальных роботов