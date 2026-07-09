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OTA over-the-air Обновление по воздуху

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


09.07.2026 Vinteo представил сенсорную панель управления видеотерминалами 1
29.04.2025 Продажи нового смартфона Poco C71 начались в России 1
16.04.2025 Т2 завершила тестирование полностью отечественных SIM-карт «Микрона» 1
15.04.2025 «Микро»н и АО «ГЛОНАСС» подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве 1
06.06.2024 Вышла спецверсия Ubuntu Core для интернета вещей 1
29.06.2021 Qualcomm представила продвинутые 5G-технологии и приложения для преобразований в промышленности 2
27.04.2020 GS Labs зарегистрировала «Электронный телегид» в Роспатенте 1
15.11.2017 Уличный LTE маршрутизатор Zyxel LTE7460 доступен в России 1
19.05.2017 VMware представила решение для управления IoT-инфраструктурой 1
31.03.2017 Док-станция Samsung и ПО Citrix трансформируют Samsung Galaxy S8 в полноценный настольный ПК 1
03.03.2017 Harman и VMware представили совместные IoT-решения для бизнеса 2
28.02.2017 Gemalto предоставит GigSky услуги по управлению подписками по требованию 1
13.12.2016 Gemalto предоставит оператору China Mobile решения для автомобилей с сетевыми возможностями 1
13.12.2016 Tottoli GSM представила новую опцию для своей Multi IMSI платформы 1
18.12.2015 GS Labs обеспечивает «вторую жизнь» ранним моделям приставок General Satellite 1
29.07.2015 Frost & Sullivan: мировой автомобильный рынок ожидает появления стандарта 5G 1
07.10.2013 Tieto и MeaWallet представили Mobile Wallet для финансовых учреждений 1
22.07.2013 Найдена уязвимость в SIM-картах. Под угрозой миллионы мобильников 1
27.03.2012 O’Neill выбрала решения SafeNet для обеспечения многофакторной аутентификации мобильных сотрудников 1
19.12.2011 R2-D2: Nexus S получил обновление до новой "базовой" версии Android 4.0.3 2
05.03.2010 Motorola развернула демонстрационную сеть TD-LTE для выставки Shanghai Expo 1
21.10.2009 Motorola и China Mobile продемонстрировали сеть TD-LTE 1
31.08.2009 Wi-Fi-сеть на оборудовании Cisco можно «угнать» 1
18.08.2009 Motorola готовится к коммерческому запуску сетей LTE 1
18.07.2008 «Трафиклэнд» и «Байкалвестком» запустили OTA-платформу WiTS 1
12.05.2008 «Трафиклэнд» запустил OTA-платформу WiTS в сети «Енисейтелекома» 1
07.12.2007 «Трафиклэнд» поможет настроить телефоны абонентов «Астрахани GSM» 1
15.02.2007 Esko Otava Oy собирается продавать оборудование по ускоренной персонализации EMV-карт 1
10.01.2007 Visa анонсирует новую платформу для мобильных платежей 1
09.10.2006 НТК приобрела лицензии на платформенные решения "Трафиклэнд WiTS" и STEM 2
22.05.2006 "Связь-Экспокомм 2006": не спасает даже ребрендинг 3
18.10.2005 SonyEricsson выпустила мобильник 3G Walkman 1
20.10.2004 "Трафиклэнд" представила систему STEM для сетей 3G 2
20.06.2003 Беспроводные сети на гребне волны 1
23.10.2002 "МТС-Инфо": еще не все абоненты перезнакомились 1
14.10.2002 Siemens в ноябре начнет продажи в России мобильного телефона Siemens C55 1
14.10.2002 Siemens C55 придет в Россию в ноябре 1

Публикаций - 37, упоминаний - 44

OTA и организации, системы, технологии, персоны:

Трафиклэнд - Trafficland 24 6
Lenovo Motorola 3566 4
China Mobile 436 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 2
Thales - Gemalto 189 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 2
Gameloft 52 2
Motorola Inc 1156 2
Thales - Gemalto - GemPlus 52 2
Samsung Electronics 11064 2
Broadcom - VMware 2610 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
МегаФон 10742 2
Cisco Systems 5372 2
Huawei 4676 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 2
Элемент ГК - Elementec - ELMT 228 2
GS Group - S Labs - Цифра ООО 30 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 1
TietoEVRY - Tieto 145 1
Snap Inc 110 1
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 80 1
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 96 1
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 132 1
МТС Урал макрорегион - Уралтел 40 1
Huawei Switch & Enterprise Gateway 3 1
Ланит - diHouse - Дихаус 264 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 65 1
HP 3Com 681 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
Eastman Kodak - Кодак 509 1
СМАРТС Астрахань-GSM 30 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 1
Visa International 1993 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 1
Сбер - Сбербанк Байкальский банк 8 1
Беталинк 105 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
7-Eleven - SEI - Seven-Eleven 23 1
Экстролизинг 3 1
O’Neill 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Евросеть 1421 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
WiMAX Forum 69 1
Ассоциация-800 20 1
ГосИнформСистемы 160 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 14
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 9
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 8
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 6
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 5
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1154 5
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Наушники - Headphones 4478 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 3
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Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 3
Аксессуары 4282 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 3
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1012 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 3
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 3
Oracle Java - язык программирования 3469 9
Google Android 15243 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Siemens C - Siemens CX - Siemens CF - Siemens CC - серия мобильных телефонов 54 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Avaya IP Office Cloud Platform 84 1
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 99 1
Microsoft Azure IoT 33 1
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 1
Broadcom - VMware vCloud NFV 9 1
Google - Flutter 64 1
Broadcom - VMware AirWatch Enterprise Mobility Management Suite - VMware EMM - VMware Enterprise Mobility Management - VMware MDM - VMware Mobile Device Management 51 1
Huawei DC Dimming 40 1
Broadcom - VMware Pulse IoT Center 4 1
Samsung - Harman Connected Services 3 1
Citrix XenDesktop 100 1
Citrix Receiver 22 1
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 81 1
Apple SIM 8 1
GS Group - GS Labs - StingrayStream - StingrayTV 21 1
Electron - фреймворк 87 1
Skyworth Group - Skyworth coocaa TV S - Skyworth SXF - Skyworth G7E(X85G) - Skyworth Acoustic Lab - Skyworth Magic Sound TV - Skyworth Design Center - серия телевизоров 11 1
Zyxel XGS - Zyxel RGS - Zyxel GS - Zyxel LTE- Zyxel WAC - Zyxel WAH - Zyxel SBG - Zyxel Armor - серия коммутаторов, роутеров, маршрутизаторов 34 1
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 148 1
Citrix XenMobile 21 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 SIM-карты 44 1
Thales - Gemalto LinqUs Device Management - Gemalto LinqUs On-Demand Connectivity - Gemalto LinqUs Mobile ID Thales - Gemalto LinqUs Mobile Money Solution - Gemalto LinqUs IoT Quality of Service - Gemalto LinqUs IoT QoS 10 1
Motorola XOOM 53 1
Sony Walkman 285 1
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 1
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 1
Brøderbund - Prince of Persia - Компьютерная игра (action-adventure) 91 1
Gilat SkyEdge VSAT 21 1
Gilat SkyAbis 2 1
Huawei BRAS 1 1
МТС Инфо 7 1
МТС Wi-Fi - MTS WiFi Free 13 1
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 1
Чурсин Игорь 21 1
Меламед Леонид 150 1
Павлов Владимир 21 1
Беляев Александр 21 1
Самсонов Максим 10 1
Буховцев Михаил 9 1
Зеров Александр 2 1
Домбровский Юрий 62 1
Борушевский Денис 37 1
Кузьмин Евгений 28 1
Симонов Сергей 11 1
Рабовский Семен 33 1
Ханов Михаил 11 1
Якович Лилия 2 1
Земфира - российская певица 6 1
Артемьев Андрей 1 1
Харитонов Андрей 5 1
Акулич Марина 4 1
Быков Иван 5 1
Барабанщикова Светлана 1 1
Афанасьев Вячеслав 4 1
Усачев Иван 1 1
Кашин Александр 1 1
Давыдов Владислав 10 1
Вараксин Денис 3 1
Tong-Li Suzanne - Тонг-Ли Сюзанн 6 1
Dhawan Sanjay - Дхаван Санджей 2 1
Hoffman John - Хоффман Джон 5 1
Засецкий Алексей 1 1
Борзов Андрей 38 1
Paget Chris - Пейджет Крис 3 1
Sakaguchi Ricco - Сакагучи Рикко 4 1
Хлопов Роман 1 1
Sandtorv Lars - Сандторв Ларс 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 7
Европа 24964 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Япония 13807 2
Европа Восточная 3138 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
США - Калифорния 4829 2
Швейцария - Женева 332 2
Россия - ЦФО - Брянская область 402 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 291 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 168 1
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Словения - Республика 255 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Америка Южная 884 1
Канада 5081 1
Израиль 2856 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Россия - ЦФО - Курская область 751 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 1
Россия - УФО - Тюменская область 1365 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 630 1
Япония - Токио 1020 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 66 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 3
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 2
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 725 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 2
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 236 1
Федеральный закон 184-ФЗ - О техническом регулировании 33 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Английский язык 7030 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 308 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
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