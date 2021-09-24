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OTA
over-the-air
Обновление по воздуху


24.09.2021 Ключи шифрования можно передавать по воздуху 1
12.08.2021 Беспрецедентная щедрость. Xiaomi вернет деньги покупателям ее самого первого смартфона 1
02.07.2021 Хозяева «Билайна» продают один из своих ключевых активов 3
29.06.2021 Qualcomm представила продвинутые 5G-технологии и приложения для преобразований в промышленности 1
10.06.2021 За звонки по мобильнику теперь можно не платить. Новая фича WhatsApp может разорить сотовых операторов 1
02.02.2021 Создан прямой конкурент Android и iOS на базе Ubuntu. Он уже работает. Видео 1
18.12.2020 Google своими руками уничтожит перспективную ОС для интернета вещей 1
16.12.2020 Huawei выпустила полноценную замену Android для своих смартфонов. Видео 2
04.12.2020 Вышел новый релиз ОС «Аврора»: еще безопаснее, еще удобнее, еще корпоративнее 1
10.11.2020 OnePlus удаленно сломала свои самые дорогие смартфоны. Их владельцы навсегда лишились личных данных 1
15.10.2020 Любой ноутбук на Linux можно незаметно взломать «по воздуху» 1
09.10.2020 AMD покупает крупнейшего в мире производителя программируемых чипов 1
05.08.2020 Xiaomi без объяснений лишила мир своих смартфонов на чистом Android 1
22.06.2020 Huawei начала рассылку обновлений OC EMUI 10.1 в России 1
25.05.2020 Xiaomi выпустила 43-дюймовый телевизор по цене очень дешевого смартфона 1
23.04.2020 Doogee начинает российские продажи доступного смартфона X95. Цена 1
17.01.2020 Huawei начала рассылку обновлений OC EMUI 10 в России 1
04.12.2019 Лучшие Full HD проекторы для дома: выбор ZOOM 1
28.10.2019 Старые iPhone навсегда лишатся интернета и электронной почты из-за ошибки в iOS 3
25.09.2019 Лучшие МФУ для дома: выбор ZOOM 1
19.09.2019 Orange Business Services поможет Mobileye запустить беспилотный транспорт 1
05.09.2019 Check Point: смартфоны Samsung, Huawei, LG, Sony уязвимы перед фишинговыми атаками 3
10.06.2019 Россияне нашли эффективный способ захвата смартфонов Samsung. В опасности популярные флагманские модели 1
20.05.2019 Вышел «убийца» Firefox для Android 1
22.04.2019 Easy4 внедряет платформу по управлению SIM-картами с поддержкой eSIM 1
17.01.2019 ИИ «Лаборатории Умного Вождения» предупредит о риске возникновения ДТП 1
11.12.2018 Zyxel начинает российские продажи роутеров LTE3316 и LTE7240 1
14.11.2018 «АТОЛ» обновила ПО ККТ для перехода на новую ставку НДС и ФФД 1.05 3
17.08.2018 VMware – лидер магического квадранта Gartner 2018 среди систем управления устройствами 1
08.05.2018 Мал, да удал: самые компактные портативные принтеры 1
28.03.2018 VMware обновила платформу Workspace One 1
17.10.2017 Впервые показан работающий 5G-смартфон. Видео 1
30.03.2017 Samsung выпустил флагманские смартфоны Galaxy S8 и S8+. Что в них нового? 1
28.02.2017 Gemalto предоставит GigSky услуги по управлению подписками по требованию 1
27.02.2017 Multi Digital Services из «Сколково» показала платформу для виртуального LTE-роуминга в 100+ странах мира 1
16.02.2017 «Актив Технолоджи» представила платформу для виртуальных операторов нового поколения 1
24.01.2017 Nintendo Switch: первый взгляд на новую игровую консоль 1
06.01.2017 Samsung ожидает рекордную прибыль благодаря спросу на полупроводники 1
13.12.2016 Gemalto предоставит оператору China Mobile решения для автомобилей с сетевыми возможностями 1
13.12.2016 Смартфоны Moto получат обновление до Android 7.0 1

Публикаций - 127, упоминаний - 226

OTA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 20
Samsung Electronics 5677 17
Google LLC 7154 10
Microsoft Corporation 11095 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 5
Huawei 2730 4
Apple Inc - Эппл Рус 7707 4
Xiaomi 904 3
VMware 1829 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 2
Lenovo Group 1637 2
Intel Corporation 4180 2
Oculus VR 48 1
Sony 2378 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 1
Check Point Software Technologies 447 1
Mobileye 18 1
NXP Semiconductors 133 1
CrowdStrike Holdings 13 1
АТОЛ Сервис 1 1
LG Electronics 1853 1
Nvidia Corp 2024 1
Navitel - Навител Навигатор 253 1
Lookout 18 1
Giesecke+Devrient 1 1
Orange France Télécom 99 1
Eastman Kodak 101 1
GWMC - Globalive Wireless Management - Wind Canada 9 1
ARM Holdings 52 1
Jingling 2 1
TapMobile One 2 1
I-Free 69 1
Код Безопасности 365 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 387 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
АТОЛ ГК 168 1
ZyXEL Communications 168 1
Элемент ГК - Elementec 49 1
Salesforce.com 273 1
ЛУВ - Лаборатория Умного Вождения 15 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 41
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 27
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 22
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 17
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2361 14
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1120 5
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2970 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 4
3G - Стандарт мобильной связи 3736 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 832 3
Flash 475 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 394 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 2
3D видео 49 2
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 76 2
QWERTY-клавиатура 197 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 2
Microsoft Windows API 68 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 2
SVE-2019-14126 - уязвимость 1 1
DTS HD - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 93 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 900 1
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 1
Blueborne - Уязвимости электронных устройств, работающих с различными имплементациями Bluetooth 7 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 488 1
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 54 1
Multi-Window - Многооконный режим 11 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1205 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 160 1
Google Android 10751 44
Apple iOS 5742 15
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1155 10
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 9
Nvidia GeForce GTX 2067 9
Google Play - Google Store - Android Market 2515 9
Microsoft Windows 10 6645 6
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 6
HTC Desire - серия смартфонов 101 6
Samsung Galaxy Note 558 5
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 5
Google Nexus - Серия смартфонов 398 5
Samsung Electronics TouchWiz 167 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2079 4
Linux OS 4260 4
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Apple iPad 3263 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 3
Symbian OS 776 3
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 3
Huawei Mate - серия смартфонов 183 3
Samsung Galaxy 345 3
Apple macOS 926 3
Apple iPhone 5 710 2
VMware Workspace ONE Intelligence 6 2
VMware Boxer 4 2
Huawei P40 - Серия смартфонов 38 2
HTC One - серия смартфонов 137 2
Samsung Galaxy Gear 102 2
VMware Workspace ONE UEM - Unified Endpoint Management 38 2
VMware Workspace ONE AirLift 3 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 665 2
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 161 2
Google Gmail 606 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 2
Google Picasa Web Albums 119 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Apple Mac 1458 2
LG V - серия смартфонов 39 2
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 2
Дягилев Василий 83 1
Дворкович Аркадий 169 1
Sethon Lior - Сетон Лиор 1 1
Гельфанд Екатерина 2 1
Малышкин Сергей 7 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Wasmer Noah - Васмер Ноа 5 1
Fabrice de Windt - Фабрис де Винд 9 1
Аляутдин Роман 3 1
Касьяненко Никита 2 1
Dhawan Sumit - Дхаван Сумит 6 1
Чимиричкина Мария 30 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 48
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 7
Европа 3759 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 4
Германия - Федеративная Республика 3643 3
Украина 3372 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Франция - Французская Республика 2126 2
Восточная Европа 1679 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 2
Россия - ПФО - Казань 1518 1
Германия - Дюссельдорф 34 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Азия - Азиатский регион 1517 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Испания - Королевство 1255 1
Россия - СФО - Новосибирск 1969 1
Казахстан - Республика 2632 1
Индия - Республика 2173 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 1
Беларусь - Белоруссия 2090 1
Япония 2788 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 536 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ФФД - формат фискальных документов 6 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
CNews - ZOOM.CNews 1095 6
GizChina - Издание 40 1
Ars Technica 227 1
Markets&Markets Research 78 1
Check Point Research 47 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
Frost & Sullivan 101 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762933, в очереди разбора - 666621.
Создано именных указателей - 46354.
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