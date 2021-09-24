Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
OTA
over-the-air
Обновление по воздуху
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Публикаций - 127, упоминаний - 226
OTA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - ZOOM.CNews 1095 6
|GizChina - Издание 40 1
|Ars Technica 227 1
|Markets&Markets Research 78 1
|Check Point Research 47 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
|Frost & Sullivan 101 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762933, в очереди разбора - 666621.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762933, в очереди разбора - 666621.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru