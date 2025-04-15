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Вараксин Денис



15.04.2025 «Микро»н и АО «ГЛОНАСС» подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве 1
05.12.2017 Иностранные чипы для карт «Мир» будут подвергать обязательной сертификации 1
10.12.2014 Два главных производителя компонентов IoT объединятся 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Вараксин Денис и организации, системы, технологии, персоны:

HP 3Com 677 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 1
Cypress Semiconductor 62 1
Spansion - FASL LLC - Fujitsu AMD Semiconductor 27 1
AMD - Advanced Micro Devices 4280 1
Cisco Systems 5141 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1486 1
Samsung Electronics 10341 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Lenovo Motorola 3503 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 1
Fujitsu 2043 1
ВТБ - Почта Банк 470 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7493 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 491 1
Visa International 1953 1
НСПК - Национальная система платежных карт 829 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 344 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2986 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4297 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3186 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4246 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20951 1
SRAM - static RAM - Static Random Access Memory - Статическая память с произвольным доступом 159 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2213 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7991 1
HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности - Устройство для безопасного ввода данных 69 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12239 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67957 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5388 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1194 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 507 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2694 1
Стандартизация - Standardization 2161 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 378 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28485 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5850 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4015 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4335 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3081 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 250 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5129 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 1
Элемент ГК - Микрон MIK - серия интегральных микросхем 19 1
Rodgers T.J. - Роджерс Т. Дж. 2 1
Касперская Наталья 294 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5225 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 855 1
Азия - Азиатский регион 5588 1
Европа 21869 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52431 1
Россия - РФ - Российская федерация 147349 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1011 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4516 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16585 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5619 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18983 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8164 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1504 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10034 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 771 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3300 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4007 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11129 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 156 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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