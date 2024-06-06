Вышла спецверсия Ubuntu Core для интернета вещей
Компания Canonical представила релиз компактного дистрибутива Ubuntu Core 24. Операционная система (ОС) адаптирована для применения на устройствах интернета вещей (IoT), потребительском и промышленном оборудовании. Для обеспечения безопасности каждый компонент системы верифицируется по цифровой подписи. Базовая файловая система монтируется в режиме только для чтения. Благодаря логическому отделению базовой системы от приложений, поддержанием кодовой базы Ubuntu Core занимаются сами разработчики из Ubuntu, а об актуальности дополнительных приложений заботятся разработчики приложений.
Релиз новой версии
В начале июня 2024 г. компания Canonical официально выпустила Ubuntu Core 24, версию Ubuntu, предназначенную для интеллектуальных периферийных устройств и IoT-приложений, с 12-летним сроком долгосрочной поддержки (LTS). В этом выпуске системные компоненты заключены в строго ограниченные контейнеры, что обеспечивает безопасную среду для развертывания критически важных приложений на миллиардах устройств по всему миру.
Ubuntu Core 24 поддерживает различные архитектуры, включая ARM, X86 и RISC-V. По заявлению компании, Ubuntu Core 24 гарантирует, что устройства будут работать с правильными, проверенными комбинациями программного обеспечения (ПО), повышая надежность и безопасность.
«Ubuntu Core 24 выводит обширную экосистему приложений Ubuntu на дальний край, предоставляя интеллектуальным устройствам следующего поколения полный стек искусственного интеллекта (ИИ) и ядро реального времени. Достижения в области ИИ повышают производительность и автоматизируют ряд рабочих задач, но они также создают новые возможности для затронутых переменами работников перейти на новую работу», - сказал генеральный директор Canonical Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth).
Для предприятий, работающих в регулируемых отраслях, Ubuntu Core 24 предлагает беспрецедентный контроль над коммуникациями устройства, позволяя полностью отключить сеть при первоначальной настройке и поддерживая автономное обновление системы. Эта функция крайне важна для соблюдения строгих стандартов соответствия и обеспечения безопасной работы с момента начальной загрузки устройства.
По информации Canonical, технология snappy в Ubuntu Core дает возможность сформировать образ системы как единое целое, без разбиения на отдельные пакеты. Вместо поэтапного обновления на уровне отдельных deb-пакетов в Ubuntu Core применяется механизм атомарного обновления snap-пакетов и базовой системы. При обновлении базового окружения и snap-пакетов имеется возможность отката состояния до прошлой версии, в случае проблем, выявленных после обновления ОС.
Для обеспечения безопасности каждый компонент Ubuntu Core верифицируется по цифровой подписи, что позволяет защитить дистрибутив от внесения скрытых модификаций или установки непроверенных snap-пакетов. Поставляемые в формате Snap компоненты изолируются при помощи AppArmor и Seccomp, что создает дополнительныю защиту.
Базовая файловая система монтируется в режиме только для чтения, а также имеется возможность использования шифрования данных на накопителе с использованием TPM. Обновления выпускаются регулярно, доставляются в режиме over-the-air (ОТА) и синхронизированы с составом Ubuntu 24.04.
Благодаря логическому отделению базовой системы от приложений, поддержанием кодовой базы Ubuntu Core в актуальном виде занимаются разработчики Ubuntu, а об актуальности дополнительных приложений заботятся разработчики приложений. Подобный подход позволяет снизить затраты на сопровождение продуктов, так как их производителям не требуется заниматься выпуском и доставкой системных обновлений.
Поддержка GPU также получила значительные улучшения, что позволяет удовлетворить потребности приложений AIoT и передовой графики. Ubuntu Core 24 улучшает совместимость оборудования и оптимизирует использование ресурсов, облегчая развертывание высокопроизводительных моделей ИИ и визуально насыщенных приложений непосредственно на граничных устройствах.
Включена поддержка графической оболочки «ubuntu frame», идеально подходит для таких приложений, как интернет-киоски, терминалы самообслуживания, цифровые вывески и т. д. Добавленная поддержка позволяет запускать приложения на базе GTK, Qt, Flutter, SDL2, Java, HTML5, Electron, плюс возможен запуск как приложений, скомпилированных с поддержкой Wayland, так и программ на базе протокола X11.
Интеграция с Canonical's Landscape и Microsoft Azure IoT Edge расширяет возможности управления устройствами, позволяя организациям адаптировать подход к управлению в соответствии с их операционными потребностями. Эти интеграции предоставляют надежные инструменты для управления обновлениями, системного аудита и соответствия нормативным требованиям, обеспечивая бесперебойную работу и обслуживание парка устройств. Выделяется интеграция с сервисом Landscape. предоставление веб-интерфейса для управления рабочими станциями, серверами и облачными средами. Landscape автоматизирует задачи системного администрирования на группах компьютеров, включая мониторинг, аудит, управление OTA-обновлениями, единый вход и контроль доступа.
Выпуск также усиливает поддержку сектора робототехники благодаря новым интеграциям ROS, что делает Ubuntu Core 24 привлекательным выбором для разработчиков, желающих использовать безопасные, модульные и эффективные приложения для роботов.
Дополнения и другие изменения
Добавлены пакеты Snap для интеграции устройств на базе Ubuntu Core со службами Microsoft Azure IoT Edge.
Включены Snap-пакеты с утилитами и библиотеками из проекта ROS для разработки роботов.
Разрешено динамическое изменение параметров с помощью командной строки ядра.
Заставку теперь можно заменить во время загрузки.
Теперь пользователи могут настроить параметры сетевого подключения и учетной записи, используя дополнительный консольный интерфейс «console-conf».
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Добавлена поддержка верифицированных списков validation set, определяющих, какие приложения и какие их версии могут быть установлены вместе, образуя проверенную комбинацию версий программ.
Появилась возможность установки обновлений в offline-режиме на устройствах, изолированных от глобальной сети.
Появилась возможность для поддержки графического режима и использования GPU, который может применяться, как для ускорения обработки графики, так и для вычислений при решении задач машинного обучения (ML).
Познакомьтесь с полным списком обновлений и исправлений для Ubuntu Core 24 можно здесь.