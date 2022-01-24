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GS Labs получила патент на изобретение двухтюнерного приемника спутникового сигнала

Центр исследований и разработок GS Labs (в составе холдинга GS Group) зарегистрировал в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) свое изобретение «Двухтюнерный приемник системы спутникового вещания и способ выбора режима его функционирования».

Разработка относится к двухтюнерному приемному оборудованию системы цифрового спутникового вещания. Специалисты GS Labs сделали ряд аппаратных и программных доработок, которые позволяют существенно улучшить потребительские качества данного вида оборудования.

Как отмечают в компании, существующие на рынке двухтюнерные спутниковые приемники, как правило, имеют ряд недостатков, связанных с особенностями их подключения: ограничение функциональности, сложность осуществления настройки, необходимость использования дополнительного оборудования для трансляции сигнала спутникового вещания на второе абонентское устройство. Изобретение GS Labs позволяет максимально использовать потенциал двухтюнерного приемника, подключенного только одним антенным кабелем, и получить дополнительные преимущества: возможность подключить приемник-клиент, осуществить независимый стриминг на второй телевизор/устройство, фоновую запись контента в рамках функциональности PVR, фоновое обеспечение системных процессов и т.д.

Особая конфигурация тюнеров и организация способа их подключения обеспечивают работу без дополнительных внешних устройств и затрат со стороны пользователя. При этом качество сигнала благодаря его аппаратному усилению повышается. Решение обеспечивает автоматическое определение количества подключенных кабелей, что значительно облегчает настройку приставки и дальнейшую работу с ней.

«Наша компания следует мировым трендам высоких технологий. Мы предлагаем максимально доступные и интуитивно понятные продукты, которые просты в подключении и управлении, но при этом в них заложено множество возможностей. Новый патент получен как раз на такую технологию. Это очередной и логичный шаг в направлении непрерывного развития, совершенствования качества и заботы о клиенте на всех этапах работы наших продуктов», — сказал директор департамента продаж и маркетинга GS Labs Алексей Гойло.

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