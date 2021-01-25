GS Labs запустила систему условного доступа DRECRYPT

Центр исследований и разработок GS Labs («Цифра», в составе холдинга GS Group) интегрировал систему условного доступа DRECRYPT на спутник BELINTERSAT-1 Республиканского производственного унитарного предприятия «Завод точной электромеханики».

Национальная система спутниковой связи и вещания Республики Беларусь построена на базе собственного спутника связи BELINTERSAT-1 и предоставляет полный спектр телекоммуникационных услуг, таких как спутниковое телевизионное вещание, спутниковое радиовещание и широкополосный доступ в Интернет в Европе, Африке и Азии, а также обеспечивает глобальное покрытие в Восточном полушарии.

Специалисты компании провели комплекс работ по установке и настройке программно-аппаратного комплекса, состоящий из набора промышленных серверов, специализированных устройств защиты, программного обеспечения и вспомогательного оборудования.

«DRECRYPT - мощная и проверенная временем комплексная система управления контентом и его защиты от неавторизованного доступа. Мы разрабатывали продукт с учетом стандартов и требований к обеспечению безопасности контента и гарантируем своим клиентам максимально защищенную CAS. Для этого два раза в год проходим аудит безопасности у мировых экспертов - Farncombe Security Audit by Cartesian», — прокомментировал директор департамента продаж и маркетинга GS Labs Алексей Гойло.