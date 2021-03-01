В «Билайне» назначен вице-президент по операторскому бизнесу

«Вымпелком» (бренд «Билайн») объявил о назначении Сергея Быкова вице-президентом по операторскому бизнесу. Ранее он занимал должность директора по взаимодействию с операторами связи и роумингу.

На позиции руководителя операторского бизнеса Быков будет отвечать за стратегическое планирование и развитие отношений с национальными и международными операторами связи, определение и реализацию маркетинговой стратегии сегмента В2О, а также за развитие партнерств с использованием бизнес-модели виртуальных сетей связи. Кроме того, в список его обязанностей войдет поддержание основного бизнеса компании в части обеспечения пропуска абонентского трафика и проведение инициатив, направленных на улучшение качества услуги интернет для абонентов «Билайна».

В новой должности Быков будет работать в непосредственном подчинении генерального директора «Вымпелкома» Александра Торбахова.

Александр Торбахов, генеральный директор «Вымпелкома», сказал: «Сегодняшнее назначение позволит усилить управленческую команду «Билайна» и откроет новые возможности по реализации стратегических задач, стоящих перед компанией. В их числе — качественное и количественное развитие взаимодействия с операторами связи на локальном и международном уровнях. Сергей уже доказал свою эффективность на занимаемой им ранее должности, и я уверен, что в новой роли он сможет укрепить позиции «Билайна» на телеком-рынке».

Сергей Быков, как отмечают в «Билайне», является управленцем с 17-летним опытом работы в телекоме. Он профессионально осуществляет контроль и реализацию стратегий продаж в рамках конкурентного рынка и имеет обширный опыт в области переговоров и построения команд.

Быков начал свою карьеру в 2006 г. в «Ростелекоме», где прошел путь от специалиста до заместителя директора департамента по работе с российскими операторами связи.

В декабре 2016 г. Быков присоединился к команде «Вымпелкома» в роли директора по продажам и взаимодействию с национальными операторами.

В декабре 2017 г. Сергей Быков был назначен директором по взаимодействию с операторами связи и роумингу «Вымпелкома», где в его задачи входило стратегическое планирование и развитие направления, обеспечение пропуска голосового трафика всех сегментов, обеспечение национального и международного роуминга для абонентов, закупка международных ресурсов (каналы связи и интернет) в целях предоставления услуг передачи данных.

По итогам 2019 г. награжден высшей корпоративной наградой «Бриллиантовая пчела».