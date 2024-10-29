Альфа-Банк создаст своего мобильного оператора «Альфа-Мобайл» на сети билайн

Альфа-Банк анонсировал партнера для своего MVNO-проекта — им стал «ВымпелКом» (бренд билайн). Банк планирует предложить своим клиентам услуги мобильной связи под брендом «Альфа-Мобайл» в первом квартале 2025 года.

«Создание MVNO — один из этапов реализации стратегии розничного бизнеса, ориентированный на развитие daily banking. Запуск виртуального оператора позволит нам не только значительно расширить перечень услуг для клиентов, но и лучше защитить их финансы от мошеннических действий и увеличить саму клиентскую базу — за счет синергетического партнерства с билайн», — отметил Андрей Литвинов, генеральный директор «Альфа-Мобайл».

«Мы рады предложить Альфа-Банку партнерство, которое станет новым этапом развития бизнеса и больших возможностей для обеих компаний. Такое решение объясняется тем, что компания недавно провела масштабную модернизацию своей сети по всей стране и продолжает активно развиваться. Запуск MVNO-проекта на базе сети билайна — это выбор в пользу связи высочайшего качества и надежности. Мы уделяем особое внимание качеству покрытия и устойчивости работы, что особенно важно для проектов такого масштаба. Запуск виртуального оператора на нашей инфраструктуре — это логичный шаг», — заявил Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу «ВымпелКом».

Благодаря партнерству с билайн клиенты Альфа-Банка получат уникальные продуктовые предложения мобильной связи на современной телеком-инфраструктуре с качественным покрытием по всей стране, высокоскоростным мобильным интернетом и выгодными ценами на связь в поездках за рубеж.