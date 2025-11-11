Разделы

Akelon Акелон

Akelon - Акелон

СОБЫТИЯ

11.11.2025 «Ашан» внедрил ИТ-систему KeepUp 1
25.10.2023 В «Государственной транспортной лизинговой компании» внедрят долговременный архив на базе Directum RX 1
02.09.2022 Производитель «Мирамистина» и Directum RX «растворяют» бумажный документооборот 1
09.08.2022 Новое решение Directum помогает оформлять обращения в сервисные службы в режиме единого окна 1
17.11.2021 Red Wind B.V. внедрила систему ЭДО Directum RX 1
31.03.2020 Conde Nast создает информационное пространство на базе Directum 1
14.08.2019 «Акелон» внедрила DirectumRX в ГК «Коноплекс» 1
11.05.2018 ГК «Р-Фарм» внедрила «Авансовые отчеты» на базе Directum 1
26.12.2016 Банк «Открытие» будет работать с клиентскими досье в Directum 1
16.05.2016 «Праксэа Рус» внедрила ECM-систему Directum 1
11.04.2016 Аптечная сеть «Вита» перешла на Directum 1
04.04.2016 «Акелон» разработала «Автоклассификаторы архива документов» 1
10.02.2016 «ГИРС-сервис» внедрил облачную ECM-систему DirectumRX 1
16.12.2015 «Калужский завод телеграфной аппаратуры» внедрил Directum 1
09.09.2015 «Акелон» внедрил ECM-систему Directum в «Т Плюс» 1
15.06.2015 «Р-Фарм» внедрила ECM-систему Directum 1
26.05.2015 ПИК перевела работу с договорами в Directum 1
29.07.2014 «Центр международной торговли» Москвы внедрил Directum 1
21.07.2014 Банк «Открытие» внедрил систему Directum 1
18.06.2014 Строителям нужны решения для управления договорами 1
26.03.2014 «Полиметалл» автоматизировал работу с совещаниями на платформе Directum 1
11.03.2014 «Верофарм» внедрила Directum 1
09.12.2013 «Акелон» обновил отраслевое решение на базе Microsoft Dynamics CRM для страховых компаний 1
25.10.2013 Вышел новый релиз банковского отраслевого решения «Акелон» на базе Microsoft Dynamics CRM 1
27.09.2013 ИТ в банках: задачи становятся конкретнее и сложнее 1
20.05.2013 «Верофарм» внедряет Directum 1
25.10.2012 Directum анонсировала новую версию ECM-системы Directum 1
23.08.2012 «Акелон» разработал новое решение по управлению проектами на базе Directum для СМБ 1
01.08.2012 «Римера» автоматизирует документооборот на базе Directum 2
13.06.2012 В Торгово-промышленной палате РФ начинается внедрение ECM-системы Directum 1
26.08.2011 «Штокман Девелопмент АГ» внедряет Directum: завершен первый этап 1
29.03.2011 ECM-систему Directum внедрили в «Русском море» 1

