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Новое решение Directum помогает оформлять обращения в сервисные службы в режиме единого окна

Компания Directum представляет новое решение для работы с корпоративными услугами — «Сервисные заявки». С его помощью сотрудники могут прямо со смартфона отправлять обращения в профильные службы и отслеживать статус исполнения запросов. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Решение — совместная разработка Directum и компании «Акелон». Оно создано для управления заявками на оказание корпоративных услуг: получение справки в бухгалтерии, ремонт окна в кабинете, замена оборудования, настройка удаленного подключения и пр.

С помощью «Сервисных заявок» обращение оформляется в несколько кликов из веб-клиента Directum RX или личного кабинета сотрудника — с любого устройства, в том числе мобильного. Если потребитель услуги не пользуется ни тем, ни другим, отправить запрос за него может коллега.

Решение упорядочивает поток обращений: заявки не теряются, работы распределяются по исполнителям равномерно внутри системы Directum RX. Администратор системы может вносить изменения в каталог услуг по мере необходимости; навыков программирования для этого не требуется.

«Сервисные заявки» от Directum и «Акелон» — это: единое окно заказа корпоративных услуг с удобным интерфейсом; прозрачный контроль исполнения запросов; удобство для пользователей и высокая лояльность сотрудников; простота и низкая стоимость настройки каталога услуг за счет no-code-подхода.

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Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости.

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