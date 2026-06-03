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INARCTICA Русское море ГК Русская аквакультура

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.06.2026 «Контур» помог «Русскому морю» перейти на налоговый мониторинг 1
01.03.2018 Компания «Русское море» взяла дистрибьюторов под полный контроль 2
06.03.2017 Navicon разработала отраслевую модель BI-аналитики для FMCG 2
30.01.2017 Navicon автоматизировал сбор данных о вторичных продажах в «Русском море» 3
18.02.2014 «Астерос» создал отказоустойчивый кластер в новом офисе «Русское море – Добыча» 1
29.03.2011 ECM-систему Directum внедрили в «Русском море» 5
15.10.2010 «Русское море» внедряет Directum 3
03.06.2009 MS Axapta 2009 вышла в тяжелые времена 1
20.12.2007 MS Dynamics AX внедрят в ГК «Русское море» 4
19.12.2007 «Русское море» строит КИСУП на базе Microsoft Dynamics AX 4
30.10.2007 Современные мясорубки: нетрадиционный подход 1
01.02.2007 Контакт-центр Avaya обслуживает брeнд года Vitek 1

Публикаций - 12, упоминаний - 28

INARCTICA и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25637 3
Navicon - Навикон 335 3
9405 2
Directum - Директум 1228 2
1С-Битрикс - Bitrix 653 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 624 2
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 54 1
Ланит - АПТ Телеком 22 1
ТехИндустрия 2 1
Ростелеком 10766 1
Broadcom - VMware 2579 1
Apple Inc 13015 1
HP Inc. 5859 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2356 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1099 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 415 1
Akelon - Акелон 33 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 303 1
РРК - Русская рыбная компания 5 2
Нарьянмарнефтегаз 10 1
Останкинский молочный комбинат 2 1
МЛРЗ - Московский локомотиворемонтный завод 1 1
Техстройконтракт 1 1
Восточный Банк - Юниаструм Банк 55 1
НМЖК - Нижегородский масложировой комбинат 2 1
Нортгаз 8 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 528 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 447 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 245 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 304 1
ММК ЛМЗ - ММК Лысьвенский металлургический завод 4 1
Востокцемент 15 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77300 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35390 5
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1995 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32895 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7671 3
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1251 3
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 345 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10471 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17795 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11968 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13740 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5522 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23905 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26957 2
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 349 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12645 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13576 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13602 2
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 167 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1139 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 330 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 587 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22594 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6285 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26007 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3911 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1646 1
Управляемость - Manageability 2155 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3562 1
Оповещение и уведомление - Notification 5740 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 371 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Тестомешалка 69 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Мясорубка - Meat grinder 41 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Пароварка - Steamer 68 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4809 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6510 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60345 1
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Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1526 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2896 1
Microsoft Azure 1505 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 949 3
Microsoft Dynamics 1195 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1762 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2516 2
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 80 2
Directum СЭД - ECM-система 302 2
Navicon FMCG TDC - Trade Data Consolidation - Navicon SalesOut 24 2
Avaya Business Advocate 4 1
Avaya Media Stations - Avaya Media Server 30 1
Directum RapID - Directum Rapid Document Identification 19 1
Avaya Contact Center Express - Agile Software NZ Limited 9 1
Broadcom - VMware vSphere 604 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1377 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 901 1
Microsoft Dynamics CRM 564 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 189 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 1
Avaya Aura 122 1
Microsoft Azure Machine Learning - Microsoft Azure ML - Microsoft Azure AutoML 20 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 234 1
Avaya Call Management System - Avaya CMS 29 1
Денежкин Дмитрий 2 2
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Городецкий Петр 26 1
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Дангауэр Дмитрий 1 1
Григорьев Юрий 3 1
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Капцов Артем 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 163383 7
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47046 1
Азия - Азиатский регион 5867 1
Армения - Республика 2425 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19270 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8433 1
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Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1809 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14725 1
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Узбекистан - Республика 1965 1
Грузия 1316 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1206 1
Болгария - Республика 795 1
Нидерланды 3703 1
Румыния 747 1
Иран - Исламская Республика Иран 1149 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1098 1
Молдавия - Республика Молдова 735 1
Украина - Киев 1147 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Европа Центральная 278 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11612 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52685 5
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 553 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3255 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26838 4
Ветеринария - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 102 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5931 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8688 2
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Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1481 2
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Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 799 2
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 281 2
Рыночная капитализация - Market capitalization 551 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1750 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2114 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1625 2
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6069 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6502 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6523 1
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Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1805 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3288 1
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Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1442 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 579 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1794 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6481 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1913 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7629 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12102 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4911 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2416 1
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5398 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2933 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3510 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15734 1
За рулем 1 1
Forbes - Форбс 970 1
IDC - International Data Corporation 4963 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8489 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 1
Effie Awards 11 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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