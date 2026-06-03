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INARCTICA Русское море ГК Русская аквакультура
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|03.06.2026
|«Контур» помог «Русскому морю» перейти на налоговый мониторинг 1
|01.03.2018
|Компания «Русское море» взяла дистрибьюторов под полный контроль 2
|06.03.2017
|Navicon разработала отраслевую модель BI-аналитики для FMCG 2
|30.01.2017
|Navicon автоматизировал сбор данных о вторичных продажах в «Русском море» 3
|18.02.2014
|«Астерос» создал отказоустойчивый кластер в новом офисе «Русское море – Добыча» 1
|29.03.2011
|ECM-систему Directum внедрили в «Русском море» 5
|15.10.2010
|«Русское море» внедряет Directum 3
|03.06.2009
|MS Axapta 2009 вышла в тяжелые времена 1
|20.12.2007
|MS Dynamics AX внедрят в ГК «Русское море» 4
|19.12.2007
|«Русское море» строит КИСУП на базе Microsoft Dynamics AX 4
|30.10.2007
|Современные мясорубки: нетрадиционный подход 1
|01.02.2007
|Контакт-центр Avaya обслуживает брeнд года Vitek 1
INARCTICA и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
|Денежкин Дмитрий 2 2
|Остапченко Андрей 2 2
|Аверина Мария 24 2
|Городецкий Петр 26 1
|Борисова Полина 13 1
|Корякин Сергей 2 1
|Дангауэр Дмитрий 1 1
|Григорьев Юрий 3 1
|Гунин Максим 1 1
|Власенко Илья 2 1
|Минин Александр 12 1
|Филиппов Александр 15 1
|Новиков Александр 36 1
|Зайцева Анна 70 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Капцов Артем 3 1
|За рулем 1 1
|Forbes - Форбс 970 1
|Effie Awards 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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