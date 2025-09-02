Разделы

РРК Русская рыбная компания


С 1997 года АО «Русская рыбная компания» (АО «РРК») поставляет на рынок рыбу и морепродукты от российских и зарубежных производителей. В структуру дистрибутора входит филиальная сеть, расположенная практически во всех регионах России, а также за ее пределами. 

УПОМИНАНИЯ


02.09.2025 «Корус Консалтинг» переводит «Русскую рыбную компанию» с «1С:УПП» на новую ERP 2
30.01.2019 «Системный софт» создал мобильные рабочие места в «Русской рыбной компании» 1
20.12.2007 MS Dynamics AX внедрят в ГК «Русское море» 1
19.12.2007 «Русское море» строит КИСУП на базе Microsoft Dynamics AX 1
31.10.2006 Продукция Avaya задействована в проектах "АПТ Телекома" 1

НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 599 2
Microsoft Corporation 25030 2
Broadcom - VMware 2436 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 228 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2206 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 394 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 1
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 52 1
Связьсервис - Связь Сервис 4 1
Ланит - АПТ Телеком 22 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 256 1
Wiland - Вилэнд 3 1
Sampo - Sampo Technology - Sampo Electronics 19 1
8700 1
Корус Консалтинг ГК 1283 1
INARCTICA - Русское море ГК - Русская аквакультура 11 2
Мортадель 2 1
Восточный Банк - Юниаструм Банк 53 1
ММК ЛМЗ - ММК Лысьвенский металлургический завод 4 1
НСПК - Национальная система платежных карт 876 1
Федеральное казначейство России 1838 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7062 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70394 3
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1822 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11044 2
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 332 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32875 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54946 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12532 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2779 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22335 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14184 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31227 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25204 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4167 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12094 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13175 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16516 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5747 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9103 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 792 1
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 943 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 612 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 434 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13075 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 557 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5067 1
Предпроектное обследование 83 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 932 2
Microsoft Dynamics 1181 2
Broadcom - VMware Workspace Suite - VMware Workspace ONE 74 1
Avaya IP Office Cloud Platform 84 1
Avaya Business Advocate 4 1
Avaya Definity УАТС 103 1
Avaya Media Stations - Avaya Media Server 30 1
1С:ERP Управление предприятием 665 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 625 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 239 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 191 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 470 1
Мелентьев Александр 3 2
Денежкин Дмитрий 2 2
Мартынов Сергей 23 1
Кондратьев Дмитрий 33 1
Минин Александр 9 1
Мартикайнен Павел 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152634 5
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 111 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14354 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 287 1
Германия - Федеративная Республика 12850 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7906 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Ванинский район - Ванино 37 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2861 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11273 5
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 529 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6239 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7748 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1391 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3132 3
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 754 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1691 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50172 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2025 2
Рыночная капитализация - Market capitalization 536 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6210 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5470 2
Ветеринария - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 94 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5704 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11496 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5229 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6073 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1264 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5762 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 667 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8094 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1982 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 251 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2401 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3611 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1524 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2326 1
