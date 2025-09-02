С 1997 года АО «Русская рыбная компания» (АО «РРК») поставляет на рынок рыбу и морепродукты от российских и зарубежных производителей. В структуру дистрибутора входит филиальная сеть, расположенная практически во всех регионах России, а также за ее пределами.