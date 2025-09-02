«Корус Консалтинг» переводит «Русскую рыбную компанию» с «1С:УПП» на новую ERP

ГК «Корус Консалтинг» внедряет «1С:ERP Управление холдингом» для дистрибьютора охлажденной и свежемороженой рыбы АО «Русская рыбная компания» (АО «РКК»). Проект охватывает все процессы: от закупок и логистики до работы с финансами и кредитными рисками. Цель — комплексное обновление системы управления: помимо миграции с «1С:УПП» в связке с «Бит.Финанс», поддержка которой завершится в конце 2026 г., планируется перенести в новую ERP ряд критически важных функций. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

В качестве учетной платформы АО «РРК» более 10 лет использовало и развивало решение на базе «1С:УПП» в связке с «Бит.Финанс». Однако с приближением даты завершения официальной поддержки текущей ERP компания решила перейти на более современную систему, которая объединит все бизнес-процессы. В 2023 г. дистрибьютор провел предпроектное обследование по выбору учетной системы совместно с «Корус Консалтинг», а также модернизировал серверную инфраструктуру для будущей ERP. Внедрение нового решения позволит не только снизить риски, связанные с прекращением обслуживания, но и повысить эффективность бизнеса, а также обеспечить соответствие актуальным требованиям законодательства.

Первоначальное моделирование процессов показало, что объем и специфика задач требуют расширенной архитектуры в финансовом контуре. В результате было принято решение перейти именно на «1С:ERP Управление холдингом». Компания планирует автоматизировать закупки, складские процессы, управление запасами, продажи, логистику и ВЭД, переработку, претензионную работу, расчет себестоимости, казначейство, бухгалтерский, налоговый и управленческий учет. Кроме этого, специалисты «Корус Консалтинг» реализуют интеграции с EDI, ЭДО, ГИС «Честный знак», «1С:ЗУП», BI-системой и другими решениями.

Особенности бизнеса АО «РРК» требуют от ИТ-системы гибкости и масштабируемости. Компания сотрудничает с ведущими международными и российскими поставщиками: добытчиками рыбы и морепродуктов, производителями аквакультурной продукции. Ввоз продукции осуществляется через сложную логистическую цепочку с распределенной сетью филиалов и складов в крупнейших городах России. Переработка рыбы и морепродуктов организована на контрактной основе с привлечением подрядчиков. Продажи охватывают как оптовый, так и розничный сегменты. Дополнительный вызов — сезонные изменения характеристик продукции; это требует гибких инструментов управления ассортиментом и точного учета себестоимости. Особое внимание в проекте уделяется финансовому блоку: расширенному казначейству, функциями согласования договоров, бюджетированию, а также ценообразованию и управлению кредитными рисками.

Специалисты «Корус Консалтинг» уже завершили этап моделирования и разработали техническое задание. Сейчас идет настройка системы, функциональное тестирование и подготовка механизмов миграции данных. Проект реализуется в тесном взаимодействии с командой РРК, которая берет на себя ряд задач по адаптации системы и участию в тестировании. Промышленный запуск новой ERP запланирован на 1 января 2026 г.

«Мы начали обновление ERP-платформы заранее, чтобы без спешки и авралов пройти все этапы внедрения — от переноса данных до обучения сотрудников. Основная цель проекта – получить инструмент, который упростит работу подразделений, позволит быстрее принимать решения и обеспечит прозрачность для руководства. Для нас это основа управляемого и устойчивого роста на годы вперед», — отметил Александр Мелентьев, ИТ-директор АО «Русской рыбной компании».

«РРК — это компания с масштабной географией, сложной логистикой и большим количеством взаимосвязанных процессов. Здесь нет “типового” внедрения — мы выстраиваем архитектуру, которая будет учитывать реальную модель бизнеса. Важно, что команда заказчика активно вовлечена в проект — это всегда повышает шансы на успешный запуск и быструю отдачу от инвестиций», — сказал Павел Мартикайнен, руководитель проектов департамента «1С» ГК «Корус Консалтинг».