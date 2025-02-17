Кондратьев Дмитрий
Кондратьев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Вавра Владимир 23 10
|Мнев Игорь 17 8
|Лобанов Максим 45 5
|Татаренко Игорь 12 5
|Гатин Виталий 14 5
|Оганесян Анна 6 5
|Путин Сергей 63 5
|Залманов Андрей 37 5
|Галкин Николай 106 5
|Меденцев Константин 98 5
|Кабаков Ярослав 59 5
|Дружинин Станислав 20 5
|Попов Игорь 16 5
|Босенко Павел 18 5
|Неверов Денис 5 5
|Макевнин Борис 44 5
|Едренкин Анатолий 13 5
|Тульчинский Станислав 57 4
|Белоусов Сергей 242 3
|Сушкевич Антон 66 3
|Шмулевич Марк 88 3
|Морозов Константин 10 3
|Иванов Игорь 32 3
|Свердлов Денис 200 2
|Никифоров Николай 1136 2
|Шилов Сергей 91 2
|Шайхутдинов Роман 113 2
|Тараба Дмитрий 27 2
|Санадзе Георгий 18 2
|Солонин Виталий 89 2
|Масленников Игорь 36 2
|Якубов Тимур 19 2
|Нефедов Владислав 13 2
|Лагутин Алексей 10 2
|Самохина Елена 2 2
|Дрожжин Павел 2 2
|Смирнов Владимир 38 1
|Виноградов Павел 31 1
|Семенихин Кирилл 18 1
|Чемезов Сергей 142 1
|Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
|РБК Инновации 47 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1887 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 12
|Gartner - Гартнер 3560 1
|Synergy Research Group 42 1
|TeleGeography Research 40 1
|Datamonitor 83 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
|IHS Infonetics Research 102 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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