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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кондратьев Дмитрий



17.02.2025 Пока власти гоняют майнеров по всей России, они спокойно добывают биткоины на государственных ПК 1
16.03.2023 Выбрать подходящее решение в реестре отечественного ПО оказалось непросто 1
14.02.2023 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта 1
09.02.2023 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта 1
26.01.2023 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта 1
20.01.2023 Конференция «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта 1
14.12.2022 Конференция «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта 1
12.12.2022 Что такое идеальная цифровая инфраструктура 1
01.12.2022 Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря 1
23.11.2022 Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря 1
17.11.2022 CNews приглашает на конференцию «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» 6 декабря 1
07.11.2022 Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря 1
28.03.2022 Как обеспечить непрерывность бизнеса в текущих условиях 2
20.07.2021 «Элекснет» внедрил сервис по погашению кредитов банков с отозванной лицензией 1
08.07.2020 «Лаборатория Касперского» обнаружила необычную схему распространения вредоносного ПО 1
01.10.2015 Экс-глава российского Microsoft по продажам займется «Иннополисом» 2
29.05.2015 ИТ-университет «Иннополис» спасет своих студентов от армии 1
30.03.2015 Спонсорская помощь ИТ-университету «Иннополис» сократилась более чем в два раза 1
12.05.2014 ИТ-университет «Иннополис» раскрыл своих спонсоров и заказчиков 1
28.01.2014 В Verint Systems назначен региональный директор по России и СНГ 2
11.03.2011 TopS BI создала ИТ-инфраструктуру нового завода «Ферреро» в России 1
20.12.2007 IP-коммуникации: настало время делать бизнес 1
09.11.2007 В Москве прошел «Avaya Форум» 1
06.11.2007 В РАО «ЕЭС России» будут использоваться решения Avaya 1
01.11.2007 В «Альфа-Банке» модернизирован call-центр 1
31.10.2006 Продукция Avaya задействована в проектах "АПТ Телекома" 1
19.10.2005 На МКС возникла нештатная ситуация 1
24.11.2004 "АПТ Телеком" получил статус "Серебряный партнер Avaya" 1
14.10.2004 Avaya представила ЦОВ Contact Center Express для компаний среднего бизнеса 1
04.02.2004 Avaya отчиталась о работе с Landata 1
19.11.2003 В России уже 4 тыс. альтернативных операторов связи 2
23.10.2002 "Би-Эй-Си" раскрывает карты и открывает Центр Решений 1
15.08.2000 Avaya Communication объявила о запуске новой маркетинговой программы поддержки своих партнеров 1

Публикаций - 33, упоминаний - 37

Кондратьев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 12
Energon - Энергон - Смарт Бэттериз 28 11
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 30 5
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 5
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 4
МегаФон 8925 3
Cisco Systems 5120 3
Microsoft Corporation 24662 3
Acronis - Акронис 449 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 3
VK - Mail.ru Group 3458 3
NVision Group - Энвижн Груп 679 3
Selectel - Селектел 390 3
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 156 3
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 43 3
Ростелеком 9739 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4909 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12731 2
IBM - International Business Machines Corp 9447 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1164 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 364 2
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 2
Севен Груп - 7Tech - СевенПро - 7тек - 7Pro - Севентек - Регионком 44 2
NICE Systems 64 2
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 2
Ланит - АПТ Телеком 22 2
Yandex - Яндекс 7410 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 389 2
SAP SE 5280 2
8259 2
Андроидная техника НПО 14 2
Parallels Research - Параллелз рисерч 14 2
ДНК-технология 3 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 2
Системы документооборота 498 2
HP Inc. 5691 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 1
Крок - Croc 1777 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 172 10
МКБ - Московский кредитный банк 560 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 5
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Военторг 17 5
Газпромнефть Снабжение 14 5
Восток-Сервис ГК 52 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 5
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 5
Югория - страховая компания 42 5
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 5
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 5
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 339 4
ВТБ Лизинг 68 3
СИНХ - Связьинвестнефтехим 15 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 2
Газпром нефть 622 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Альфа-Банк 1777 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 338 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 283 1
Ferrero SpA - Ferrero Rocher - Ферреро Руссия 11 1
РРК - Русская рыбная компания 4 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 149 1
Мортадель 2 1
Инвестнефтехим 1 1
Восточный Банк - Юниаструм Банк 53 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7363 1
Газпром ПАО 1345 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 409 1
Brinex - Бринэкс - Колёса даром 5 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 584 1
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 62 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11718 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5951 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1398 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 3
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 95 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1860 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3407 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2722 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 835 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 39 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4150 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 20 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4778 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6277 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19551 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12799 12
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Avaya IP Office Cloud Platform 82 2
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Linux OS 10010 2
Microsoft Office 3747 1
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Google Talk - Google Chat 159 1
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 127 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2045 1
Nokia Eseries 39 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 497 1
Microsoft Teams - MS Teams 550 1
Apple macOS 2074 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 1
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 32 1
VK Teams 66 1
Microsoft Dynamics 1177 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 90 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 470 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 926 1
Red Hat OpenShift 132 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 92 1
Avaya Contact Center Express - Agile Software NZ Limited 9 1
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 332 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 55 1
VK SuperAppKit - Суперапп Mail.ru 4 1
Вавра Владимир 23 10
Мнев Игорь 17 8
Лобанов Максим 45 5
Татаренко Игорь 12 5
Гатин Виталий 14 5
Оганесян Анна 6 5
Путин Сергей 63 5
Залманов Андрей 37 5
Галкин Николай 106 5
Меденцев Константин 98 5
Кабаков Ярослав 59 5
Дружинин Станислав 20 5
Попов Игорь 16 5
Босенко Павел 18 5
Неверов Денис 5 5
Макевнин Борис 44 5
Едренкин Анатолий 13 5
Тульчинский Станислав 57 4
Белоусов Сергей 242 3
Сушкевич Антон 66 3
Шмулевич Марк 88 3
Морозов Константин 10 3
Иванов Игорь 32 3
Свердлов Денис 200 2
Никифоров Николай 1136 2
Шилов Сергей 91 2
Шайхутдинов Роман 113 2
Тараба Дмитрий 27 2
Санадзе Георгий 18 2
Солонин Виталий 89 2
Масленников Игорь 36 2
Якубов Тимур 19 2
Нефедов Владислав 13 2
Лагутин Алексей 10 2
Самохина Елена 2 2
Дрожжин Павел 2 2
Смирнов Владимир 38 1
Виноградов Павел 31 1
Семенихин Кирилл 18 1
Чемезов Сергей 142 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14138 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52202 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2921 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 562 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17112 3
Европа 21802 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2980 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 3
Италия - Итальянская Республика 4358 3
Южная Корея - Республика 6659 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 2
Словения - Республика 249 2
Швеция - Королевство 3623 2
Канада 4891 2
Ближний Восток 2950 2
Азия - Азиатский регион 5553 1
Финляндия - Финляндская Республика 3610 1
Сингапур - Республика 1855 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 816 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 824 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 281 1
США - Техас - Хьюстон 248 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 408 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 1
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Россия - ЦФО - Владимирская область - Собинский район - Собинка - Лакинск 21 1
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Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1323 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1209 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5410 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4031 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2443 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7638 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8077 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4018 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8519 2
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 424 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 224 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 48 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 712 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10983 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1312 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3556 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9870 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6146 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
РБК Инновации 47 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1887 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 12
Gartner - Гартнер 3560 1
Synergy Research Group 42 1
TeleGeography Research 40 1
Datamonitor 83 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
IHS Infonetics Research 102 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 186 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 936 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 850 2
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 42 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 443 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1525 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1059 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 66 1
University of Bologna - Università di Bologna - Болонский университет 15 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 81 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 35 1
НИУ ВШЭ - Институт образования 11 1
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 64 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 51 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 168 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 238 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 43 1
Brazilian Space Agency - Agência Espacial Brasileira; AEB - Бразильское космическое агентство 3 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2015 7
WRO - World Robotics Olympiad - Всемирная олимпиада роботов Википедия 8 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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