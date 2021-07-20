«Элекснет» внедрил сервис по погашению кредитов банков с отозванной лицензией

«Элекснет» (входит в банковскую группу МКБ) предложил заемщикам банков с отозванной лицензией новый сервис по погашению кредитов. Клиент может воспользоваться услугой по оплате кредитов на платежном портале государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и в одном из 4000 платежных терминалов по всей России. Максимальная сумма разовой операции на платежном портале составляет 150 тыс. рублей.

Увеличенный лимит разовой операции позволит заемщику вносить более крупные платежи по кредиту, в том числе для досрочного погашения задолженности, а возможность сохранения истории транзакций избавит от необходимости заполнять реквизиты при каждом новом платеже. Комиссия за одну операцию составит 1%. Зачисление средств на банковский счет клиента происходит на следующий день с момента проведения платежа.

Все переводы полностью безопасны, а информация о пользователях защищена в соответствии с требованиями международного стандарта безопасности данных платежных карт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Каждый платеж обрабатывается на защищенной странице процессинговой системы. Таким образом, доступ к любым персональным и банковским данным пользователя надежно закрыт.

«Более десяти лет наши клиенты пользуются удобными инструментами для решения своих финансовых вопросов как онлайн, так и через широкую сеть платежных терминалов. Технические и программные решения, высокий уровень экспертизы, надёжность и безопасность сервисов «Элекснет» позволили ему стать партнером АСВ. Сервис по погашению кредитов банков с отозванной лицензией — удобный инструмент для работы россиян на финансовом рынке России», — прокомментировал генеральный директор АО НКО «Элекснет» Дмитрий Кондратьев.