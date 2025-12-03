Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Элемент ГК Корпорация Роботов Андроидная техника НПО

Элемент ГК - Корпорация Роботов - Андроидная техника НПО

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


03.12.2025 АО «НПО «Андроидная техника» поддержало эксперимент по применению беспилотников в космических спасательных операциях 2
12.11.2025 Основателю российского технопарка грозит 10 лет тюрьмы за мошенничество с госсубсидиями 2
22.10.2025 АО «НПО «Андроидная техника», вошедшее в состав АО «Корпорация Роботов», запустило центр подготовки ИИ-специалистов на территории Южного Урала 1
03.09.2025 В России взрывной рост вакансий разработчиков ПО для роботов 1
21.07.2025 Крупный российский производитель электроники купил 51% разработчика роботов 2
21.07.2025 АО «Корпорация Роботов» приобретает отечественного разработчика робототехнических систем АО «НПО «Андроидная техника» 2
12.11.2024 В России откроется специальный онлайн-магазин запчастей для роботов и дронов 2
02.11.2024 Производство комплектующих для дронов в России локализовано только на 40%, а цены в разы выше китайских 2
20.09.2024 В России откроют новые центры робототехники 2
23.05.2024 Концерн «Телематика» будет создавать роботов и нейроинтерфейсы 3
28.11.2023 Электроника России 1
07.11.2023 Достижения российской электронной промышленности будут представлены на выставке «Электроника России» 1
20.12.2021 В России особым законом запретят роботов, способных убивать людей 2
10.08.2021 «Пятёрочка» запустила пилот по автоматизации контроля выкладки товаров 1
18.09.2019 У властей просят 133 миллиарда на роботов, чтобы Россия за шесть лет догнала Запад 2
02.09.2019 Для чего российский робот отправился на МКС 3
17.04.2017 Западные СМИ испугались российского космического робота, похожего на Терминатора. Видео 1
15.11.2016 РКК «Энергия» займется созданием космического робота-андроида 3
29.05.2015 ИТ-университет «Иннополис» спасет своих студентов от армии 1
30.03.2015 Спонсорская помощь ИТ-университету «Иннополис» сократилась более чем в два раза 1

Публикаций - 20, упоминаний - 35

Элемент ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Parallels Research - Параллелз рисерч 14 2
ДНК-технология 3 2
Системы документооборота 511 2
Элемент ГК - Корпорация Роботов 14 2
VK - Mail.ru Group 3532 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1219 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 2
Ростелеком 10306 2
Promobot - Промобот 150 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 2
МегаФон 9892 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 490 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 368 2
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 2
NVision Group - Энвижн Груп 685 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 2
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 159 2
Acronis - Акронис 459 2
Севен Груп - 7Tech - СевенПро - 7тек - 7Pro - Севентек - Регионком 45 2
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 85 2
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 54 2
Элемент ГК - Elementec - ELMT 155 2
DH - Droneshub - Дронсхаб групп - Академия Дронсхаб 10 1
Яндекс Роботикс - Yandex Robotics 20 1
SNDGroup - СНДГруп - SNDGlobal 46 1
X Corp - Twitter 2907 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 181 1
Газпромнефть ЦР - Газпромнефть Цифровые решения - ГПН ЦР - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 39 1
Сенсорные Системы 73 1
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 33 1
Amazon Inc - Amazon.com 3132 1
Флай дрон - Fly Drone 21 1
GE Fanuc - Фанук 41 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 78 1
Омега 86 1
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 1
Р-Телематика 3 1
Yandex - Яндекс 8434 1
ВкусВилл - ТехВилл - Технологии ВкусВилл - ДатаЛаб - Фулстек - Автомакон - Автоматизация и Консалтинг 21 1
СИНХ - Связьинвестнефтехим 15 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
Арикапитал УК 6 1
Газпром нефть 670 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 524 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 293 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 449 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 9 1
36,6 - аптечная сеть 91 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 1
eBay Inc 1631 1
Альфа-Капитал УК 138 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 669 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 6
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 76 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 1
РНФ - Российский научный фонд 141 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 93 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 336 1
Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления 12 4
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 18 2
Пассивные электронные компоненты - Консорциум 8 2
Базис Консорциум - Ассоциация разработчиков и производителей - Консорциум средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции 9 2
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 10 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 8
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 195 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10058 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 4
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1831 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3347 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 3
Робототехника - Гуманоидный робот - Робот-гуманоид - Человекоподобный робот - Humanoid robot 147 2
PrivacyTech - Digital identity - Цифровая идентичность - Цифровая идентификация 13 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4472 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 2
Экзоскелет - Exoskeleton 109 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2412 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 741 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 476 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 2
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1617 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3286 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3524 2
Робототехника - RMS - Robotics Management System - Системы управления роботами 11 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1729 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1394 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 2
Электронный билет - e-ticket 174 2
Стандартизация - Standardization 2240 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1142 2
Астрономия - Космос - Космороботы - роботы, приспособленные работать в космическом пространстве 46 1
БПЛА FPV - first point view - вид от первого лица 50 1
MedTech - Ассистивные технологии - Вспомогательные технологии - Assistive technologies 19 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 1
Элемент ГК - Корпорация Роботов - Андроидная техника НПО - FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research - Skybot F-850 - робот-спасатель 7 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1535 3
ИнноДрайв - InnoDrive 4 2
FreePik 1435 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 1
Apple iPhone 6 4862 1
Google Scholar 10 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
9-мм пистолет Макарова 6 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 413 1
Дудоров Евгений 11 6
Сердюк Алексей 9 2
Шилов Сергей 96 2
Кондратьев Дмитрий 33 2
Якубов Тимур 19 2
Никифоров Николай 1136 2
Сушкевич Антон 67 2
Свердлов Денис 201 2
Белоусов Сергей 247 2
Шайхутдинов Роман 113 2
Тараба Дмитрий 27 2
Шмулевич Марк 88 2
Юрецкий Алексей 17 1
Дацыков Дмитрий 5 1
Пшеничных Кирилл 33 1
Конюховская Алиса 2 1
Сатдаров Тимур 1 1
Пирожков Дмитрий 2 1
Блик Антон 5 1
Квашенкина Ольга 40 1
Томских Максим 7 1
Родина Екатерина 8 1
Прудников Дмитрий 1 1
Рогозин Дмитрий 102 1
Скворцов Александр 12 1
Чемезов Сергей 145 1
Шойгу Сергей 91 1
Овчинин Алексей 3 1
Кутепов Андрей 7 1
Герасимов Валерий 6 1
Дуров Павел 309 1
Белоусов Андрей 144 1
Нащекин Алексей 118 1
Алексеев Александр 27 1
Бойко Алексей 99 1
Данилов Никита 18 1
Суверов Сергей 7 1
Игнатова Мария 75 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 616 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 3
Южная Корея - Республика 6858 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2099 3
Италия - Итальянская Республика 4429 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 2
Швеция - Королевство 3715 2
Канада 4985 2
Земля - планета Солнечной системы 10658 2
Словения - Республика 251 2
Азия - Азиатский регион 5748 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 2
Беларусь - Белоруссия 6023 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 880 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 2
Россия - ЦФО - Курская область 697 2
Россия - УФО - Свердловская область 1735 2
Россия - ПФО - Самарская область 1450 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1346 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1392 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1296 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 600 2
Россия - ПФО - Саратовская область 784 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1241 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 888 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 967 2
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 314 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1509 1
Украина 7793 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 1
Европа 24634 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 5
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1513 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1179 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 2
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 875 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1015 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2263 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 2
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 495 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1347 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 2
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 319 2
Здравоохранение - Реабилитация 417 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 110 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 1
Кибернетика - Cybernetics 248 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 930 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 1
Энергетика - Energy - Energetically 5524 1
Ведомости 1233 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 2
The Sun 27 1
9to5Mac 70 1
9to5Google 57 1
Mashable 371 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 44 2
Назарбаев Университет - Nazarbayev University 5 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 1
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 28 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 282 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 199 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 27 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 17 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 31 1
WRO - World Robotics Olympiad - World Robot Olympiad - Всемирная олимпиада роботов - Всемирная олимпиада по робототехнике 8 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще