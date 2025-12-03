Разделы

АО «НПО «Андроидная техника» поддержало эксперимент по применению беспилотников в космических спасательных операциях

АО «НПО «Андроидная техника» (входит в АО «Корпорация Роботов», развивающее направление робототехники в ГК «Элемент») обеспечило аппаратурой ключевой этап эксперимента «Космокоптер-25», направленный на интеграцию беспилотных систем в космические спасательные операции. Для проведения испытаний компания предоставила универсальный компьютерный стенд робототехнических систем собственной разработки. Об этом CNews сообщили представители АО «Корпорация Роботов».

Эксперимент был проведен совместно с научными сотрудниками Центра подготовки космонавтов (ЦПК). Его главной задачей стала оценка способности членов экипажа управлять квадрокоптером после длительного пребывания на орбите. В ходе тренировки испытатели прошли этап, имитирующий условия длительного космического полета, после чего «совершили посадку» в незнакомой местности. Их задачей была разведка территории с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) для передачи координат и фотоснимков рельефа спасательным службам.

В эксперименте участвовали шесть испытателей. Два члена экипажа поочередно выполняли роли оператора БПЛА и ассистента, дистанционно управляя виртуальным квадрокоптером для определения расстояний до объектов и обследования местности.

«Мы подтвердили работоспособность технологии и заложили основу для дальнейших исследований. Для нас была важна отработка взаимодействия в экипаже, а также оптимизация рабочих мест и коммуникации между специалистами. Этот проект в очередной раз демонстрирует значимость российских технических комплексов для решения сложных задач», — сказала Мария Рубан, исполнительный директор АО «НПО «Андроидная техника».

Аппаратное обеспечение для эксперимента предоставило АО «НПО «Андроидная техника», подтвердив свой экспертный уровень в области реализации высокотехнологичных проектов.

Методологическую поддержку и общее руководство экспериментом осуществлял Центр подготовки космонавтов. В ходе испытаний экипаж проводил сеансы управления БПЛА до, во время и после этапа изоляции, выполняя маневры по вертикальному перемещению и разворотам виртуальной модели квадрокоптера.

