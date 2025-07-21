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АО «Корпорация Роботов» приобретает отечественного разработчика робототехнических систем АО «НПО «Андроидная техника»

АО «Корпорация Роботов», развивающая направление робототехники в структуре группы компаний «Элемент», приобрела 51% акций в отечественном разработчике робототехнических систем АО «НПО «Андроидная техника». Об этом CNews сообщили представители ГК «Элемент».

Компания вошла в периметр группы «Элемент» в качестве одного из ключевых активов под управлением «Корпорации Роботов». Одной из приоритетных задач станет развитие производства электродвигателей и сервоприводов для рынка промышленной робототехники, металлообрабатывающего оборудования и систем автоматизации производства. Базовой площадкой станут производственные мощности «Андроидной техники» в Магнитогорске.

Для сервоприводов также планируется организация разработки и выпуска серводрайверов (электронных устройств управления) из ЭКБ, выпускаемой предприятиями группы компаний «Элемент».

Евгений Дудоров, занимавший должность исполнительного директора НПО «Андроидная техника», занял аналогичную позицию в руководстве «Корпорации Роботов». В качестве исполнительного директора он будет отвечать за научно-технологическое и производственное развитие управляющей компании.

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Генеральный директор АО «Корпорация Роботов», вице-президент по стратегическому развитию группы компаний «Элемент» Александр Алексеев: «На базе «Корпорации Роботов» мы создаем национального лидера по робототехнике в России. Сделка с «Андроидной техникой» – это первый шаг, который закладывает фундамент будущего лидера. В ближайшее время мы объявим о закрытии сделок по приобретению еще нескольких лидирующих предприятий в сегменте промышленной и сервисной робототехники».

Исполнительный директор АО «Корпорация Роботов» Евгений Дудоров: «Робототехника сегодня является драйвером развития механики, электроники, материалов и других технологий, в том числе и в России. Развитие отечественной робототехники возможно только при создании собственных электронных и мехатронных компонентов. Объединение научно-технологических возможностей робототехники в периметре «Корпорации Роботов» и во взаимодействии с предприятиями ГК «Элемент» позволит создать синергетический эффект в развитии робототехники в России».

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