В России взрывной рост вакансий разработчиков ПО для роботов

В России в 2025 г. выросло количество вакансий для специалистов по робототехнике. Спрос на разработчиков ПО для роботов увеличился на 72%, при том что потребность работодателей в программистах в целом в этом году сократилась.



Рост спроса на специалистов по робототехнике

Количество вакансий, связанных с разработкой программного обеспечения в сфере робототехники, выросло на 72% год к году, приводят «Ведомости» данные директора по исследованиям hh.ru Марии Игнатовой.

Всего за I полугодие 2025 г. российские компании в сфере робототехники разместили 5,3 тыс. вакансий, тогда как за весь 2024 г. было опубликовано 9 тыс., а за весь 2023 г. — 6,9 тыс., сообщила изданию Игнатова.

При этом спрос на ИТ-специалистов в целом впервые за три года сократился. В первой половине 2025 г. вакансий для них в России стало меньше на 20%. Сокращение спроса на программистов оказалось выше среднего — 62,5 тыс. в 2025 г. против 90,1 тыс. годом ранее.

Зарплаты тоже растут

Зарплатные предложения для специалистов по робототехнике растут вне зависимости от опыта работы, отметил директор категории «Офисные профессии» «Авито работы» Кирилл Пшеничных.

freepik/frimufilms Для внедрения робототехники российским компаниям нужны квалифицированные кадры

Среднее зарплатное предложение увеличилось на 13% и составило 90, 44 тыс. руб. в месяц. Сотрудникам без опыта работы в I полугодии 2025 г. предлагали 71,02 тыс. руб. (плюс 13% год к году); с опытом больше одного года работы — 76,98 тыс. (плюс 8% год к году).

Зарплаты, предлагаемые опытным специалистам, выросли намного больше — на 23% для тех, чей опыт составляет более трех лет (до 109, 64 тыс. руб.), и сразу на 47% для имеющих опыт более пяти лет (до 149,03 тыс. руб.).

Среди наиболее востребованных навыков у кандидатов заместитель генерального директора «Работа.ру», операционный директор «Сберподбора» Александр Ветерков назвал программирование на языках C++ и Python, математику, навыки работы с искусственным интеллектом, с мехатроникой и управлением.

Планы роботизации упираются в дефицит кадров

Чтобы войти к 2030 г. в топ-25 стран-лидеров роботизации, парк промышленных роботов в России нужно увеличить почти в восемь раз — до 100 тыс. единиц. Быстрый рост робототехники требует большого числа квалифицированных специалистов, способных проектировать и выпускать роботов. По данным председателя правления Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления Евгения Дудорова, которые приводило издание в декабре 2024 г., в России не хватает около 60 тыс. инженеров-робототехников.

По словам Ветеркова, рост числа вакансий для робототехников и связанных профессий особенно заметен с 2022 г. — ежегодный прирост составляет порядка 25–30%.

Чаще всего такие вакансии размещают крупные технологические компании, как «Яндекс» или «Сбер», стартапы и специализированные R&D-компании («Промобот», «Андроидная техника» и т. д.), а также промышленные, логистические компании и госкорпорации («Норникель», «Росатом» и др.), пояснил эксперт.

Кадровый дефицит — один из ключевых барьеров развития отрасли, считает директор по внешнему развитию ГК «Автомакон» Екатерина Родина.

Согласно опросу «Яндекс Роботикс» и «Промышленной робототехники» более 100 представителей среднего и крупного бизнеса из сфер e-commerce, ритейла и логистики, 88% компаний в ближайшие годы планируют использовать складских мобильных роботов (AMR), а 71% — внедрить 10 и более таких устройств.

Уже сформировали внутренние команды по робототехнике 78% опрошенных, 48% выделили бюджеты.