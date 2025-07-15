Российский средний и крупный бизнес планирует внедрить десятки мобильных роботов на свои склады

«Яндекс Роботикс» и «Промышленная робототехника» опросили более 100 представителей среднего и крупного бизнеса из сфер e-commerce, ритейла и логистики, чтобы выяснить, как компании внедряют мобильных роботов на складах и к чему готовятся в ближайшие годы. Согласно исследованию, 88% компаний планируют использовать мобильных роботов (AMR) на складах, а 71% — внедрить 10 и более таких устройств. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Исследование проведено весной 2025 г. на основе опроса 112 представителей из 51 компании среднего и крупного бизнеса в России — из e-commerce, ритейла и логистики.

Мобильные роботы берут на себя рутинные задачи на складе: перевозят палеты, помогают собирать и отгружать заказы. Помимо мобильных роботов, компании также рассматривают внедрение шаттловых и конвейерных систем (22%), решений для палетизации (18%) и вилочных погрузчиков (14%).

Уже сейчас компании готовятся к внедрению технологий: 78% сформировали внутренние команды по робототехнике, 48% — выделили бюджеты, еще 11% находятся на стадии предварительной оценки. В 2025 г. 43% планируют запустить два-пять проектов, 39% — хотя бы один, а 18% нацелены сразу на 10 и более внедрений.

Рост интереса к роботизации связан с практическими задачами, которые решает автоматизация. Треть (32%) компаний видят в ней способ повысить производительность, еще 30% — решение проблемы нехватки персонала. Все больше участников опроса признают: без роботов справляться с логистической нагрузкой становится все сложнее.

Успешные примеры внедрения на рынке дополнительно мотивируют компании переходить к автоматизации. Так, на складе «Северная звезда» компании Лемана Про используется робот-депалетайзер с ИИ от «Яндекс Роботикс», устройство работает с коробками разного размера, цвета и формы. В петербургском сортировочном центре СДЭК задействованы 95 мобильных роботов Geek+, помогающих обрабатывать заказы и справляться с пиковыми периодами.