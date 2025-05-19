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Ветерков Александр
УПОМИНАНИЯ
Ветерков Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|РДВ-Софт 2 1
|Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 882 1
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3244 1
|Ростелеком 9902 1
|Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 120 6
|FreePik 1134 2
|СКБ Контур - Контур.Закупки 29 1
|Новые облачные технологии - МойОфис 807 1
|Linux OS 10212 1
|Oracle Java - язык программирования 3132 1
|Новые облачные технологии - МойОфис старт 2 1
|Колесникова Наталья 1 1
|Шереметьева Ксения 2 1
|Малькова Екатерина 1 1
|Мин Александра 9 1
|Терещенко Юлия 2 1
|Терещенко Денис 88 1
|Ведомости 1070 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11302 1
|Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 30 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3291 2
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 719 1
|РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 216 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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