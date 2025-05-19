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Ветерков Александр


УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 В России острая нехватка специалистов по САПР и ERP. Открыты десятки тысяч вакансий по всей стране 1
05.12.2024 Ozon хочет завозить программистов из Индии, чтобы закрыть кадровую дыру 1
05.11.2024 В России экстренно повышают зарплаты электронщикам и DevOps, лишь бы кто-то пришел работать 1
24.10.2024 56% российских ИТ-специалистов ждут обострения кадрового дефицита 1
15.09.2023 Российским студентам не доплачивают в ИТ. Курьеры зарабатывают больше 1
26.10.2022 «Работа.ру» запустила «Подработку» — сервис по поиску исполнителей для бизнеса 1
21.01.2022 «Сбер» заплатит по 80 тыс. рублей за успешные рекомендации Java-разработчиков 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Ветерков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

РДВ-Софт 2 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 882 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3244 1
Ростелеком 9902 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7567 3
Selecty - Селекти 14 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 203 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 450 1
Unsplash 992 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1433 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 140 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1229 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67780 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1317 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20541 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3139 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5285 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3815 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7644 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12861 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6840 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 174 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3104 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2441 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1049 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4094 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28875 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12809 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3808 1
DevOps - Development и Operations 933 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13707 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 120 6
FreePik 1134 2
СКБ Контур - Контур.Закупки 29 1
Новые облачные технологии - МойОфис 807 1
Linux OS 10212 1
Oracle Java - язык программирования 3132 1
Новые облачные технологии - МойОфис старт 2 1
Колесникова Наталья 1 1
Шереметьева Ксения 2 1
Малькова Екатерина 1 1
Мин Александра 9 1
Терещенко Юлия 2 1
Терещенко Денис 88 1
Россия - РФ - Российская федерация 148545 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44106 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17806 2
Африка - Африканский регион 3517 1
Индия - Bharat 5532 1
Узбекистан - Республика 1775 1
Европа 24370 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 563 1
Таджикистан - Республика 880 1
Азия - Азиатский регион 5609 1
Россия - СФО - Новосибирск 4422 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 578 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2810 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14061 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7310 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2459 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6334 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19154 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24729 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9026 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1092 1
Экзамены 443 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7916 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 538 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5158 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49122 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3681 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 400 1
Образование в России 2293 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1257 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30044 1
Ведомости 1070 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11302 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 30 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3291 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 719 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 216 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2481 2
День молодёжи - 27 июня 935 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360112, в очереди разбора - 756160.
Создано именных указателей - 174863.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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