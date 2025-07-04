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Родина Екатерина


УПОМИНАНИЯ


04.07.2025 Нового робота ГК «Автомакон» показали Президенту России 1
26.06.2025 «Автомакон» презентовал новых складских роботов 1
29.05.2025 Системный интегратор «Автомакон» расширил функциональность таск-трекера Meteor: задачи формируются из ВКС без ручного ввода 1
23.05.2025 В апреле 2025 г. пробег складской техники достиг рекорда 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Родина Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

ВкусВилл - Автомакон - Автоматизация и Консалтинг 13 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 421 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 354 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4671 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32477 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69490 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5649 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 944 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2525 1
Оповещение и уведомление - Notification 5017 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15760 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14070 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 662 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3249 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1722 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8507 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3114 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5894 1
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2344 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7528 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25085 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373471, в очереди разбора - 748686.
Создано именных указателей - 178951.
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