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Родина Екатерина
УПОМИНАНИЯ
Родина Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 354 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4671 1
|Google Meet 53 1
|Microsoft Teams - MS Teams 587 1
|Руль Антон 1 1
|Путин Владимир 3273 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151133 3
|Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2344 1
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