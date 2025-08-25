ГК «Автомакон»: России потребуется 100 млрд руб. на подготовку инженеров-роботехников

Екатерина Родина, директор по внешнему развитию ГК “Автомакон” отметила, что для обеспечения роботизации в стране потребуется подготовить порядка 60 тыс. инженеров-робототехников. По оценкам компании, их обучение обойдется минимум в 100 млрд руб. – сумма, сопоставимая с годовым объемом всего рынка индустриальных роботов в России. Об этом CNews сообщили представители ГК «Автомакон».

По данным «Автомакон», при нынешних ценах вузовских инженерных программ (700-900 тыс. рублей в год за очное обучение) даже четырехлетняя бакалаврская подготовка одного специалиста обходится в 2,8-3,6 млн руб. Умножив эту сумму на требуемые 60 тыс. человек, получаем 100-120 млрд руб. прямых инвестиций в образование, не считая инфраструктуры кампусов и производственных практик.

Главная причина кадрового дефицита заключается в интеграционном звене: предприятия закупают роботов быстрее, чем готовят специалистов, способных объединить механику, программное обеспечение и производственный такт. Интеграция требует глубокой модернизации линий и единых стандартов ПО, а они пока только формируются. Дополнительную нагрузку создает ограниченность образовательных программ: в России сегодня действует лишь 106 программ по робототехнике при сотнях площадок с высоким спросом.

«Если мы хотим действительно 100 тыс. работающих роботов, нам нужны не только машины, но и люди, которые умеют их проектировать, интегрировать и обслуживать. При текущем темпе выпуска вузы дадут отрасли не более 4-5 тыс. инженеров в год – этого явно мало. Чтобы закрыть разрыв, нужно уже сейчас запускать федеральную программу прикладных магистратур, где 50% стоимости обучения покрывается государством, а еще 50% – промышленными партнерами. За пять лет такая схема подготовит критически необходимые 25-30 тыс. специалистов», – сказала Екатерина Родина.

Также нужно учесть, что без решительных инвестиций в инженерные кадры страна рискует получить десятки тысяч роботов, которые останутся простаивать на складах из-за нехватки людей, умеющих их запустить. Своевременное закрытие кадрового разрыва, напротив, даст отрасли прирост производительности уже к середине следующего десятилетия и сделает дальнейшую роботизацию действительно окупаемой.