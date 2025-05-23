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В апреле 2025 г. пробег складской техники достиг рекорда

ГК «Автомакон», российский разработчик решений в области мобильной робототехники и автоматизации складов, провел исследование, которое зафиксировало радикальный рост нагрузки на автономную технику в логистике. По данным компании, в апреле 2025 г. один автономный вилочный погрузчик в среднем проехал 310 км в месяц. В выборку вошли данные по среднему количеству роботов, проработавших на складах в период с ноября 2024 по апрель 2025 гг. на высоконагруженных складах крупных компаний в сфере ритейла. Об этом CNews сообщили представители ГК «Автомакон».

Если пересчитать среднюю нагрузку в день в апреле, автономный робот ежедневно проходил 10,3 км — как если бы он каждый день курсировал от Кремля до ВДНХ. Менее чем за полгода — с ноября 2024 по апрель 2025 гг. — средний пробег одного робота вырос на 101%, с 154 км до 311 км в месяц.

Схожую динамику показали и объемы перевозок: количество паллет, перевезенных одним погрузчиком за месяц, увеличилось с 829 до 1680 — рост составил 103%. При апрельских нагрузках среднее количество паллет, которое ежедневно перемещал робот, составило 55 паллет в день.

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В декабре 2024 г. средний пробег одного автономного погрузчика составил 192,8 км, а в апреле 2025 г. достиг рекордных 310,6 км — это на 41% больше, чем в феврале 2025 г., когда этот показатель составил 219 км, и вдвое больше, чем в ноябре 2024 г. (154 км). Аналогичная динамика наблюдается и в объемах перевозок: в декабре 2024 г. один робот перевез в среднем 1038 паллет, а в апреле 2025 г. — 1680.

«Мы фиксируем рост пробега автономных погрузчиков — это прямое следствие увеличения количества заказов и задач, которые теперь передаются роботам. Заказчики всё смелее доверяют им не только линейные перемещения, но и более комплексные процессы. Исследование показывает: роботы справляются с этой нагрузкой, а рынок готов к масштабной автоматизации. Особенно важно, что в рамках проекта удалось выделить новые метрики — они помогают по-новому выстраивать приоритеты, цели и, как следствие, перестраивать логистические процессы», — сказала Екатерина Родина, директор по внешнему развитию ГК «Автомакон».

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