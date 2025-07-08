Хуже, чем в пандемию. Человечество на пороге грандиозного дефицита чипов, и избежать его почти невозможно

К середине следующего десятилетия мир может погрязнуть в крупном дефиците чипов. На фоне негативных изменений климата на планете возникнет нехватка меди, без которой на рынке полупроводников делать нечего.

Меняется климат – исчезают процессоры

Через 10 лет в мире может возникнуть острый дефицит полупроводников, который станет следствием нехватки меди, пишет агентство Reuters со ссылкой на прогноз консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC). Эксперты PwC уверены, что на фоне изменения климата (речь, судя по всему, о глобальном потеплении), человечество настигнут масштабные перебои в поставках этого металла.

По подсчетам PwC, к 2035 г. с проблемами с поставками меди может столкнуться около 32% мирового производства полупроводников. Это в четыре раза больше показателей 2025 г. – медь уже становится дефицитной, но по глобальному рынку чипов это бьет пока не так сильно.

Страна, а не перец

Свой прогноз аналитики PwC строят на основе актуальных фактов и примеров. В документе, в частности, упомянута ситуация с Чили – крупнейшим в мире производителем меди (ее долю в мировом масштабе PwC не указывает). Страна столкнулась с дефицитом воды, которая нужна не только для утоления жажды, приготовления еды и приема душа, но также и для различных производственных нужд.

Результат – в Чили заметно снизился выпуск меди. Абсолютные значения PwC в своем отчете не приводит, так что доподлинно неизвестно, как сильно просело производство этого металла конкретно в этой стране. Но составители отчета уверены, что к 2035 г. большинство из 17 стран, ныне поставляющих медь индустрии полупроводников, будут подвержены риску засухи.

По оценкам PwC, на сегодняшний день около четверти (25%) производства меди в Чили находится под угрозой сбоев из-за нехватки воды. В течение ближайших 10 лет этот показатель вырастет до 75%, а к 2050 г., то есть всего через 25 лет, он составит от 90% до 100%.

Откуда медь в микросхемах

В современном мире медь используется едва ли не в каждой выпускающейся микросхеме. Это хороший проводник, так что она пригодна не только для электропроводки в домах и электромобилях.

Именно медь в настоящее время используется для создания миллиардов миниатюрных проводков внутри микросхем. Как пишет Reuters, несмотря на то, что многие компании и лаборатории ныне заняты поисками альтернативных материалов, способных заменить медь в чипах, особых успехов в этом направлении никто пока не добился. Медь по-прежнему на первом месте с точки зрения цены и способности проводить электрический ток.

Коснется каждого

Согласно прогнозам PwC, глобальные изменения климата затронут производителей меди из Китая, Австралии, Перу, Бразилии, США, Демократической Республики Конго, Мексики, Замбии и Монголии. Как итог, угроза дефицита сырья нависнет над всеми компаниями по производству микросхем, вне зависимости от того, в какой стране мира расположены их фабрики.

Мир, к слову, уже переживал дефицит полупроводников, притом совсем недавно. Это одно из следствий пандемии коронавируса COVID-19, начавшейся в декабре 2019 г. и захлестнувшей весь мир ближе к весне 2020 г.

Десятки миллионов людей по всей планете, если им удалось сохранить работу, были вынуждены уйти на удаленку, и им потребовалась техника для домашнего офиса. Это в сочетании с массовым закрытием заводов по выпуску чипов привело к резкой нехватке микросхем по всему миру. TSMC, крупнейшему в мире производителю микросхем, даже пришлось насильно запереть работников своих фабрик в рабочих зонах, чтобы те продолжали трудиться и выпускать чипы.

Сильнее других пострадала автомобильная промышленность – в некоторых странах она была полностью парализована, потому что современные машины не могут работать без управляющих микросхем.

«Это стоило экономике США целого 1 процентного пункта роста ВВП, а Германии – 2,4%», – заявил в отчете руководитель проекта PwC Гленн Берм (Glenn Burm) со ссылкой на Министерство торговли США.

Крайне мрачные прогнозы

Эксперты PwC пока не видят света в конце тоннеля и считают, что ситуацию будет очень непросто спасти, даже если человечество перестанет столь же активно подогревать планету. «К 2050 г. под угрозой окажется около половины поставок меди в каждой стране – независимо от того, насколько быстро мир будет сокращать выбросы углерода», – говорится в отчете компании.

Как пишет Reuters, Чили в настоящее время предпринимает шаги по обеспечению себя нужным количеством пресной воды. В частности, страна старается активно строит новые опреснительных установок. Аналогичные действия предпринимает и Перу, один из крупнейших в мире поставщиков меди.

Эксперты PwC считают, что обе страны идут в верном направлении, но в то же время настаивают, что их примеру могут последовать далеко не все страны – производители меди в мире. В частности, не у всех из них есть доступ крупным водоемам.