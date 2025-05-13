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Автомакон Автоматизация и Консалтинг
Татьяна Дроздова, Коммерческий директор, Автомакон "Переход бизнеса на отечественный софт: проблема или новые возможности?", 5 апреля 2022 года в Москве CNews конференция "Цифровизация промышленности 2022".
Автомакон и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1981 1
|Дроздова Татьяна 2 2
|Татарский Михаил 2 2
|Шереметьева Алеся 2 2
|Колесов Александр 60 1
|Веселов Андрей 21 1
|Юнусов Игорь 2 1
|Мураховский Эдуард 38 1
|Федотов Сергей 8 1
|Бондаренко Алексей 14 1
|Израйлев Иван 11 1
|Юдина Ольга 9 1
|Подколзин Павел 4 1
|Онокой Андрей 1 1
|Кравченко Александр 16 1
|Махалин Тимур 18 1
|Корнеева Анжелика 10 1
|Бабкин Константин 6 1
|Туманян Давид 3 1
|Шигапов Рамиль 1 1
|Кривенко Андрей 3 1
|Нуралиев Борис 290 1
|Кудж Станислав 22 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 716 1
|МЭИ - Московский энергетический институт 149 1
|РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 214 1
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