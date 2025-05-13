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Автомакон Автоматизация и Консалтинг

Автомакон - Автоматизация и Консалтинг

 

Татьяна Дроздова, Коммерческий директор, Автомакон "Переход бизнеса на отечественный софт: проблема или новые возможности?", 5 апреля 2022 года в Москве CNews конференция "Цифровизация промышленности 2022".


13.05.2025 Складские роботы Amazon медленно работают и портят товары 1
25.09.2024 РТУ МИРЭА и «1С» открыли «Центр технологий 1С» для подготовки специалистов по цифровизации бизнеса 1
16.08.2024 На распределительном центре «ВкусВилла» запустился первый робот-инвентаризатор 2
15.03.2024 «ВкусВилл» совместно с «Автомаконом» запустили AGV-роботы на распределительном центре 4
25.04.2022 Цифровизация может увеличить выручку промышленного предприятия на 15% 2
11.04.2022 Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2022»: импортозамещение в условиях новой реальности 3
01.03.2022 Названы самые высокооплачиваемые вакансии в ИТ в феврале 2022 года 1

Публикаций - 7, упоминаний - 14

Автомакон и организации, системы, технологии, персоны:

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Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 30 1
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KoderLine - Кодерлайн 5 1
Галфинд 4 1
Amazon Inc - Amazon.com 3041 1
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Аметист Групп - Amethyst Capital - Аметист Кэпитал - Аметист ИК 7 1
Amazon - Kiva Systems 6 1
Аметист Групп - Аметист Роботы 2 1
TuskRobots 2 1
ВкусВилл - Избёнка 163 5
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 345 3
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 53 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 183 1
Роснефть НК - нефтяная компания 518 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 343 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 489 1
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Россети Ленэнерго 1700 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 269 1
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