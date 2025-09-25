ГК «Автомакон» прокомментировала создание «ТехВилла»

ГК «Автомакон» отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о переименовании ООО «Автомакон» (ИНН 7751014313) в ООО ТехВилл». Речь идет о юридическом лице, входившем в периметр сделки по отчуждению ИТ-активов, а не о смене бренда группы. Об этом CNews сообщили представители ГК «Автомакон».

Представители компании заявили, что товарный знак «Автомакон» и права на использование бренда не являлись предметом сделки и продолжают принадлежать ГК «Автомакон». Летом 2025 г. группа завершила сделку по продаже 100% долей в уставном капитале ООО «Автомакон», ООО «ДатаЛаб» и ООО «Фулстек» компании «ВкусВилл».

Решение о консолидации приобретенных активов под брендом «ТехВилл» принято покупателем в рамках их последующей интеграции. Переименование юридического лица, ранее носившего наименование «Автомакон», предусмотрено договоренностями сторон и направлено на исключение возможной путаницы между поставщиками и контрагентами групп «Автомакон» и «ВкусВилл».

ГК «Автомакон» продолжает операционную деятельность под историческим брендом, исполняет обязательства перед текущими клиентами и ведет работу по новым проектам. Реализация ИТ-активов позволила сфокусироваться на ключевых направлениях бизнеса группы.