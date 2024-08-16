На распределительном центре «ВкусВилла» запустился первый робот-инвентаризатор

На распределительном центре «ВкусВилла» «Домодедово» состоялся запуск инновационного робота-инвентаризатора, который призван изменить подход к управлению складскими запасами, обеспечивая высокую точность, безопасность и скорость инвентаризации. Этот проект, разработанный компанией «Автомакон», является важным шагом в развитии складской логистики. Об этом CNews сообщили представители «ВкусВилла».

Робот-инвентаризатор представляет собой специальное транспортное средство, оснащенное телескопической мачтой и видеокамерами, которые позволяют считывать QR-коды на товарах, расположенных на всех уровнях стеллажей. Система ИИ-видеоаналитики с использованием нейросетевых алгоритмов мгновенно обрабатывает полученные данные, сопоставляет их с данными ячеек и интегрирует с системой управления складом (WMS).

Мачта робота состоит из пяти секций, которые могут подниматься на высоту до 12 м, что позволяет сканировать товары даже на самых верхних полках склада. Механизм подъема мачты оснащен электрическим приводом, что делает процесс изменения высоты сканирования быстрым и удобным.

На распределительном центре «ВкусВилла» запустился первый робот-инвентаризатор

Благодаря использованию передовых технологий, таких как нейросетевые алгоритмы и видеоаналитика, «ВкусВилл» не только оптимизирует свои внутренние процессы, но и становится более конкурентоспособным на рынке. Быстрая и точная инвентаризация позволяет избегать проблем с нехваткой или переизбытком товаров, что в свою очередь уменьшает потери и повышает удовлетворенность покупателей. Возможность непрерывной работы склада во время проведения инвентаризации снижает количество простоев и повышает эффективность использования складских мощностей. Это особенно важно для крупных распределительных центров, где время — один из ключевых факторов успешного бизнеса.

Программное обеспечение робота, разработанное специально для этого проекта, интегрируется с существующими складскими системами управления, что делает его универсальным инструментом для различных складских комплексов. Робот-инвентаризатор может работать совместно со складским роботом-паллетоперевозчиком или другим тяговым устройством, например, вилочным погрузчиком. Для этого в основании инвентаризатора предусмотрено крепление, которое обеспечивает быстрое и простое соединение с любым вилочным погрузчиком, что позволяет роботу автономно передвигаться по складу.

Питание робота осуществляется от AGM-аккумулятора или внешнего источника, при этом он также оснащен резервным аккумулятором емкостью 45000 мАч, который обеспечивает до двух часов автономной работы. Это позволяет проводить инвентаризацию без остановки работы склада, что повышает общую эффективность работы РЦ.

Алеся Шереметьева, управляющая обеспечением и цепочкой поставок: «Мы используем базового AVG-робота — перевозчика паллет, на который устанавливается платформа. Преимущество заключается в том, что перевозчика можно использовать не только для платформы, но и для других целей: днем возить палеты, а ночью инвентаризатора, это универсальное устройство. Наш инвентаризатор имеет камеры с двух сторон и за один проезд целого пролета он сканирует стеллажи и справа, и слева, снизу доверху. Камеры расположены по высоте на уровне каждого яруса хранения и (справа и слева), что позволяет роботу сразу проинвентаризировать все ярусы и стеллажи с обеих сторон. Достаточно одного проезда инвентаризатора, чтобы отсканировать все ячейки. Ранее для того, чтобы проинвентаризировать склад, мы приглашали раз в месяц около 50 сотрудников и 15 ричтраков с водителями для них. Водители для ричтраки - это высокооплачиваемая роль. А сегодня нам нужны только операторы, управляющие роботом-инвентаризатором и несколько сотрудников для проверки и разбора результатов сканирования ячеек. Более того, робот может работать каждую ночь. Соответственно, каждую ночь мы можем анализировать привязку ячеек и товаров. Единственное, он не пересчитывает количество товаров. То есть робот, сравнивает QR-кода и то, что товары размещены в своих ячейках. Робот пересчитывает именно "паллеты-места". На ежедневной основе он помогает нам корректировать то, что собирается к отгрузке и улучшает качество сборки».

Преимущества внедрения робота-инвентаризатора: автоматизация учета, скорость и точность, непрерывность работы, безопасность. Робот-инвентаризатор устраняет необходимость в ручном пересчете товаров, что значительно снижает вероятность ошибок и ускоряет процесс инвентаризации. Использование ИИ и видеоаналитики позволяет сократить время на инвентаризацию и обеспечить высокую точность учета, что особенно важно для крупных складских комплексов. Робот может работать без остановки складских операций, что позволяет избежать простоев и повысить производительность. Автоматизация снижает необходимость участия человека в потенциально опасных операциях, таких как работа на высоте, что улучшает общую безопасность на складе.

Успешный запуск робота-инвентаризатора на РЦ «Домодедово» — лишь начало масштабной программы автоматизации складских процессов. В будущем «ВкусВилл» планирует внедрить аналогичные системы на других своих складах и логистических центрах. Это позволит не только повысить общую эффективность работы, но и создать единые стандарты управления складскими запасами по всей сети. Ритейлер рассматривает возможность коммерциализации этой технологии, предлагая ее другим игрокам на рынке логистики и складской недвижимости. Это открывает новые перспективы для бизнеса, позволяя не только оптимизировать внутренние процессы, но и создать дополнительные источники дохода.

Проект «ВкусВилла» и «Автомакона» демонстрирует, как инновации могут трансформировать традиционные процессы и создать новые стандарты эффективности и безопасности в логистике. Внедрение робота не только улучшает внутренние процессы, но и открывает новые возможности для дальнейшего роста и развития бизнеса. В будущем «ВкусВилл» намерен продолжать инвестировать в разработку и внедрение подобных решений, чтобы не отставать от технологического прогресса и сохранять лидерские позиции в отрасли.