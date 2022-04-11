Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2022»: импортозамещение в условиях новой реальности
Компания «Автомакон» поделилась своим опытом реализации импортозамещения на предприятиях страны.
На прошлой неделе, 5 апреля, состоялась одна их самых ожидаемых конференций — «Цифровизация промышленности 2022», посвященная острой теме развития отечественной ИТ-индустрии. Увеличение объема санкций в отношении российской экономики и в частности ИТ-рынка спровоцировало ряд проблем для бизнеса. Промышленные предприятия занимают лидирующие позиции среди самых технологичных компаний, поэтому им сейчас особенно важно определить грамотные стратегии укрепления позиций и ускорить процесс миграции с зарубежных решений на отечественные. В Москве собрались представители ведущих промышленных и ИТ-компаний, госкорпораций и вендоры. Они поделились своими планами и успешными кейсами в сфере импортозамещения.
Конференция оказалась особенно полезна ИТ-директорам, руководителям по импортозамещению и ответственным за цифровизацию, разработчикам ПО и оборудования, представителям госсектора и промышленных предприятий, а также сотрудникам компаний, которые будут использовать российские аналоги.
Компанию «Автомакон» представили два эксперта:
- Татьяна Дроздова, коммерческий директор «Автомакон» – эксперт по внедрению сложных информационных систем на базе интеграционных ИТ-решений;
- Михаил Татарский, руководитель проектов Neurus (направление «Автомакон», специализирующееся на внедрении систем компьютерного зрения и искусственного интеллекта).
В своем докладе «Переход бизнеса на отечественный софт: проблема или новые возможности?» Татьяна Дроздова рассказала о новых требованиях к государственным заказчикам, о мерах поддержки со стороны государства для ускорения развития российского ИТ-сектора, а также об аналогах зарубежных корпоративных систем, которые не уступают по функциональности и пользовательскому комфорту, более лояльны по ценовой политике и учитывают специфику российского бизнеса.
Кейсы «Автомакон» по импортозамещению особенно заинтересовали участников конференции. Отдельное внимание было уделено миграции с зарубежных информационных систем SAP, Oracle, Microsoft Dynamics AX, NAV на 1С, а также внедрению российских WMS-систем. Коснулись и инструментов для аналитики, которая является неотъемлемой частью современного бизнеса. Специалисты «Автомакон» нашли оптимальный выход из ситуации и теперь проводят импортозамещение BI и DWH системы. Результаты превзошли ожидания: процесс перехода осуществляется быстрее и дешевле первоначального внедрения в 2-4 раза.
Будущее связано с искусственным интеллектом и машинным обучением. В России уже не первый год тестируются, а в некоторых случаях успешно интегрируются системы на основе компьютерного анализа визуальных данных. Эти технологии активно применяются в ритейле, где системы компьютерного зрения и искусственного интеллекта позволяют реализовывать такие инновационные проекты как «Магазин будущего», а также проводить мониторинг очередей, помогать выявлять случаи мошенничества. Один из подобных проектов был запущен в начале этого года командой Neurus (ГК «Автомакон») – «умный» магазин «ВкусВилл». В нём нет ни касс, ни устройств самообслуживания. С помощью весовых полок и «умных» камер нейросеть автоматически обслуживает покупателей.
Применение систем машинного зрения также актуально и для промышленных предприятий, так как позволяет избежать многих проблем, вызванных человеческим фактором. Михаил Татарский, поделился с другими участниками конференции вариантами применения технологии:
- для обнаружения различных дефектов, возникающих на производстве, методами современного компьютерного зрения. Например, система различает пузыри и волны при некачественной проклейке гипсокартона и царапины, вмятины, полученные в процессе перемещения листов до застывания гипсовой массы. Это позволяет снять с производства некачественный товар до того, как он окажется у клиента, тем самым сохранить репутацию и сократить издержки.
- для контроля соблюдения персоналом режима работы и трудовой дисциплины. Сотрудники открывают и закрывают смены при помощи биометрии; система контроля действий позволяет не допустить нахождение посторонних в зонах ограниченного доступа
- для контроля за соблюдением безопасности. Система распознает неверное ношение формы и следит за перемещением сотрудников на предприятии.
Компания «Автомакон» – системный интегратор, который выполняет широкий пул задач. Мы предлагаем Заказчикам передовые и наукоемкие технологии: занимаемся комплексной автоматизацией бизнеса любого масштаба, фокусируемся на заказной разработке программного обеспечения, в том числе на платформе 1С, консалтинге и внедрении сложных информационных систем. Команда наших экспертов обладает всеми необходимыми компетенциями для того, чтобы помочь отечественному бизнесу преодолеть кризисные ситуации и ограничения, а также выйти на новый уровень технологичности.