Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2022»: импортозамещение в условиях новой реальности

Компания «Автомакон» поделилась своим опытом реализации импортозамещения на предприятиях страны.

На прошлой неделе, 5 апреля, состоялась одна их самых ожидаемых конференций — «Цифровизация промышленности 2022», посвященная острой теме развития отечественной ИТ-индустрии. Увеличение объема санкций в отношении российской экономики и в частности ИТ-рынка спровоцировало ряд проблем для бизнеса. Промышленные предприятия занимают лидирующие позиции среди самых технологичных компаний, поэтому им сейчас особенно важно определить грамотные стратегии укрепления позиций и ускорить процесс миграции с зарубежных решений на отечественные. В Москве собрались представители ведущих промышленных и ИТ-компаний, госкорпораций и вендоры. Они поделились своими планами и успешными кейсами в сфере импортозамещения.

Конференция оказалась особенно полезна ИТ-директорам, руководителям по импортозамещению и ответственным за цифровизацию, разработчикам ПО и оборудования, представителям госсектора и промышленных предприятий, а также сотрудникам компаний, которые будут использовать российские аналоги.

Компанию «Автомакон» представили два эксперта:

Татьяна Дроздова , коммерческий директор «Автомакон» – эксперт по внедрению сложных информационных систем на базе интеграционных ИТ-решений;

, коммерческий директор «Автомакон» – эксперт по внедрению сложных информационных систем на базе интеграционных ИТ-решений; Михаил Татарский, руководитель проектов Neurus (направление «Автомакон», специализирующееся на внедрении систем компьютерного зрения и искусственного интеллекта).

В своем докладе «Переход бизнеса на отечественный софт: проблема или новые возможности?» Татьяна Дроздова рассказала о новых требованиях к государственным заказчикам, о мерах поддержки со стороны государства для ускорения развития российского ИТ-сектора, а также об аналогах зарубежных корпоративных систем, которые не уступают по функциональности и пользовательскому комфорту, более лояльны по ценовой политике и учитывают специфику российского бизнеса.

Татьяна Дроздова, коммерческий директор «Автомакон»

Кейсы «Автомакон» по импортозамещению особенно заинтересовали участников конференции. Отдельное внимание было уделено миграции с зарубежных информационных систем SAP, Oracle, Microsoft Dynamics AX, NAV на 1С, а также внедрению российских WMS-систем. Коснулись и инструментов для аналитики, которая является неотъемлемой частью современного бизнеса. Специалисты «Автомакон» нашли оптимальный выход из ситуации и теперь проводят импортозамещение BI и DWH системы. Результаты превзошли ожидания: процесс перехода осуществляется быстрее и дешевле первоначального внедрения в 2-4 раза.

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Будущее связано с искусственным интеллектом и машинным обучением. В России уже не первый год тестируются, а в некоторых случаях успешно интегрируются системы на основе компьютерного анализа визуальных данных. Эти технологии активно применяются в ритейле, где системы компьютерного зрения и искусственного интеллекта позволяют реализовывать такие инновационные проекты как «Магазин будущего», а также проводить мониторинг очередей, помогать выявлять случаи мошенничества. Один из подобных проектов был запущен в начале этого года командой Neurus (ГК «Автомакон») – «умный» магазин «ВкусВилл». В нём нет ни касс, ни устройств самообслуживания. С помощью весовых полок и «умных» камер нейросеть автоматически обслуживает покупателей.

Михаил Татарский, руководитель проектов « Автомакон

Применение систем машинного зрения также актуально и для промышленных предприятий, так как позволяет избежать многих проблем, вызванных человеческим фактором. Михаил Татарский, поделился с другими участниками конференции вариантами применения технологии:

для обнаружения различных дефектов, возникающих на производстве , методами современного компьютерного зрения. Например, система различает пузыри и волны при некачественной проклейке гипсокартона и царапины, вмятины, полученные в процессе перемещения листов до застывания гипсовой массы. Это позволяет снять с производства некачественный товар до того, как он окажется у клиента, тем самым сохранить репутацию и сократить издержки.

, методами современного компьютерного зрения. Например, система различает пузыри и волны при некачественной проклейке гипсокартона и царапины, вмятины, полученные в процессе перемещения листов до застывания гипсовой массы. Это позволяет снять с производства некачественный товар до того, как он окажется у клиента, тем самым сохранить репутацию и сократить издержки. для контроля соблюдения персоналом режима работы и трудовой дисциплины . Сотрудники открывают и закрывают смены при помощи биометрии; система контроля действий позволяет не допустить нахождение посторонних в зонах ограниченного доступа

. Сотрудники открывают и закрывают смены при помощи биометрии; система контроля действий позволяет не допустить нахождение посторонних в зонах ограниченного доступа для контроля за соблюдением безопасности. Система распознает неверное ношение формы и следит за перемещением сотрудников на предприятии.

Компания «Автомакон» – системный интегратор, который выполняет широкий пул задач. Мы предлагаем Заказчикам передовые и наукоемкие технологии: занимаемся комплексной автоматизацией бизнеса любого масштаба, фокусируемся на заказной разработке программного обеспечения, в том числе на платформе 1С, консалтинге и внедрении сложных информационных систем. Команда наших экспертов обладает всеми необходимыми компетенциями для того, чтобы помочь отечественному бизнесу преодолеть кризисные ситуации и ограничения, а также выйти на новый уровень технологичности.