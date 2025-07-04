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Нового робота ГК «Автомакон» показали Президенту России

ГК «Автомакон» представила проект нового автономного робота для профессиональной уборки. Разработки показали Президенту России Владимиру Путину. С главой государства пообщался Максим Олейников, основатель и гендиректор одного из направлений ГК «Автомакон» (Waybot Automacon Robotics). Об этом CNews сообщили представители ГК «Автомакон».

Для нового робота программное обеспечение и вся техническая часть была разработана в России. Сборка ведется в Ростове-на-Дону, часть комплектующих также производится внутри страны. Сейчас компания планирует организовать производство корпусов на собственной площадке. Для этого подана заявка в Фонд содействия инновациям. Приобретение промышленного 3D-принтера позволит выпускать одного робота в сутки.

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Екатерина Родина, директор по внешнему развитию ГК «Автомакон»: «Мы показали готовую разработку, которая прошла испытания и может работать в реальных условиях. Для нас было важно подчеркнуть, что такие решения создаются в России — силами локальной инженерной команды, без внешней зависимости. Разговор с Президентом получился коротким, но содержательным. Мы увидели интерес и поддержку, а также внимание к теме автоматизации как к серьезному направлению, способному решать прикладные задачи уже сейчас».

В последние два года рынок клининговых услуг столкнулся с нехваткой персонала и ростом затрат. Эти факторы усиливают интерес к автоматизированным решениям. Представленный проект направлен на снижение зависимости от ручного труда и повышение эффективности на больших площадях — в офисах, на промышленных объектах и в учреждениях с высокой проходимостью.

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