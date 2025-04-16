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Грачев Вячеслав



16.04.2025 МТС завершила основной этап формирования ИТ-вертикали 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Грачев Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 93 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 30 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 107 1
Новые платформы 5 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13126 1
VisionLabs - ВижнЛабс 224 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 338 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5522 1
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 169 1
Искусственный интеллект как сервис - AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект из облака - Облачный искусственный интеллект 64 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 836 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3866 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 875 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 333 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52376 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21707 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14634 1
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16129 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11307 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67547 1
Вертикальная интеграция - Вертикальная концентрация - Vertical Integration 32 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12820 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11394 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11464 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Audiogram 15 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - WordPulse 11 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Cotype LLM - MTS AI Chat - Большая языковая модель 22 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MW GPT LLM-агрегатор 3 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Container Platform 2 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1172 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 566 1
МТС Big Data 285 1
Филиппов Денис 55 1
Зарубинский Игорь 14 1
Воробьева Оксана 5 1
Воронин Павел 144 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10111 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8976 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5568 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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