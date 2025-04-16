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МТС Экосистема МТС МТС ИИ MTS AI WordPulse


WordPulse разработан MTS AI. Сервис оценивает тематику разговора и его тональность. Нейросеть определяет, в какой момент настроение клиента изменилось в худшую или лучшую сторону. Также анализ тональности общения позволит получать глубинную аналитику коммуникаций благодаря модулю ABSA. Функциональность позволяет выделять аспекты из высказываний, например, в случае, когда клиенты хвалят быструю доставку, но недовольны неаккуратной упаковкой, сервис может строить статистику по каждому факту отдельно.


16.04.2025 МТС завершила основной этап формирования ИТ-вертикали 1
11.02.2025 MTS AI разработала семь ИИ-сервисов для банковской сферы 1
10.10.2024 Как ИИ увеличивает производительность программистов, менеджеров и операторов колл-центров 1
10.09.2024 МТС предоставит татарстанскому бизнесу ИИ-облако для обучения или внедрения нейросетей 1
10.09.2024 ИИ-облако МТС Web Services поможет новосибирскому бизнесу внедрить искусственный интеллект в работу 1
30.07.2024 ИИ от МТС поможет петербуржцам анализировать звонки и чаты 2
26.07.2024 На звонки и сообщения татарстанцев на платформах экосистемы ответит искусственный интеллект МТС 2
24.07.2024 ИИ от МТС будет анализировать звонки и чаты с клиентами экосистемы 2
07.06.2024 MTS AI запустила речевую аналитику с LLM для центров обслуживания клиентов 1
08.05.2024 ГК Softline начинает партнерство с разработчиком российских ИИ-решений MTS AI 1
13.10.2023 MTS AI подключила нейросети к анализу звонков и текстовых чатов 1

Публикаций - 11, упоминаний - 14

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 89 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13037 8
Softline - Софтлайн 2919 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 338 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 131 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 195 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 511 1
Softline - Polymatica - Полиматика 177 1
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 102 1
Softline - Develonica - Девелоника 133 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 99 1
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Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 74 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14394 10
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 867 8
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3230 7
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 316 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10492 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52030 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5226 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68002 5
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2063 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24789 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7320 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4073 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4468 4
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QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2945 3
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GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3839 3
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 419 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28507 2
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CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4108 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21614 1
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Бухгалтерия - Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 76 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6233 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8871 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 706 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 177 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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