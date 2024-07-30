ИИ от МТС поможет петербуржцам анализировать звонки и чаты

МТС сообщила о внедрении сервиса речевой аналитики WordPulse MTS AI во всех сервисах общения с клиентом – в контактном центре оператора, чате МТС, «МТС Банка» и многих других. Ежедневно нейросети будут проверять более 300 тыс. обращений клиентов по телефону или в чатах, а также изучать обратную связь в мессенджерах и соцсетях. Это позволит жителям Петербурга и Ленобласти быстрее получать ответ на интересующий вопрос и сократить время ожидания ответа от поддержки.

WordPulse разработан MTS AI. Сервис оценивает тематику разговора и его тональность. Нейросеть определяет, в какой момент настроение человека изменилось в худшую или лучшую сторону. Также анализ тональности общения позволит получать глубинную аналитику коммуникаций, например, в случае, когда петербуржцы хвалят быструю доставку, но недовольны неаккуратной упаковкой, платформа может строить статистику по каждому факту отдельно.

По итогам анализа система поможет создать отчет о работе каждого сотрудника. И на основе этих данных поможет руководителям контакт центров принять решение о дополнительном обучении специалистов, у которых возникли трудности при общении с клиентом. Также система на основе искусственного интеллекта позволит оперативно понять запросы, с которыми чаще всего обращаются пользователи, и укажет точки роста.

«Уже сейчас благодаря внедрению нового сервиса удалось повысить точность обращения в контактный центр до 85% и, таким образом, ускорить обработку запроса. В дальнейшем планируется внедрить ИИ-аналитику для использования в онлайн-режиме, чтобы при возникновении сложной ситуации система могла проанализировать действия сотрудника и оперативно предложить ему варианты повышения уровня удовлетворенности клиента», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.