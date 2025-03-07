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Воробьева Оксана
Воробьева Оксана и организации, системы, технологии, персоны:
|Воронин Павел 139 1
|Шилов Сергей 91 1
|Казаков Александр 52 1
|Королев Сергей 43 1
|Зейтениди Наталья 26 1
|Приклонская Анна 8 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 1
|CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3234 1
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