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Индексная книга (каталог) CNews*
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Воробьева Оксана


07.03.2025 Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2025. Голосование 1
Оксана Воробьева, МТС Digital: Мы в 4 раза ускорили разработку программного кода 1
20.12.2023 Российские поставщики ИТ-услуг намерены выйти на рынки дружественных стран 2
20.07.2022 МТС удвоит штат ИТ-специалистов до конца 2022 года 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Воробьева Оксана и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12845 3
МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 29 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 337 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1138 1
ИКС 321 1
Крок - Croc 1778 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
Microsoft Corporation 24695 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1016 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 511 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 338 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 93 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1003 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2874 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67044 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27982 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19763 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11255 2
DevOps - Development и Operations 899 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2798 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 631 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1218 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5454 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4289 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10190 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 381 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5339 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7174 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8644 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15864 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8526 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31069 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12656 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7494 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2011 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 401 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1775 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1962 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 782 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3981 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7666 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11711 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6313 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5107 1
Караоке 292 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 751 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 360 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 464 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20799 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43498 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2267 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2999 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3985 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 564 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2767 1
Россия - СФО - Новосибирск 4339 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3134 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1979 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1522 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1492 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 938 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 306 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13712 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14560 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29419 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 208 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5920 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5482 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51557 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48435 1
Образование в России 2222 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7015 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2140 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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