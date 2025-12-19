Разделы

Крайон ранее Crayon Россия

Крайон - ранее Crayon Россия

КрайонИТ-консалтинговая компания в сфере цифровизации бизнеса. В 2019 году компания вышла российский рынок. Компетенции и экспертиза Крайон сосредоточены в области поставок ПО и оборудования, а также технической поддержки как российских, так и зарубежных вендоров.

19.12.2025 Франчайзи Rostic's перевел 2,5 тысячи сотрудников на платформу Dion за 2 недели 1
23.09.2025 Крайон представил HScan VM – полноценную платформу для комплексного управления уязвимостями 1
26.06.2025 «Крайон» объединяет усилия с ICL Services для развития и продвижения «Колибри-АРМ» 1
03.06.2025 «МойОфис», «Крайон» и Yandex Cloud создают SaaS-экосистему для российского бизнеса 1
29.05.2025 Выручка топ-20 игроков ИТ-рынка в ритейле за год увеличилась на треть 1
17.01.2025 Интегратор «Крайон» сбежал от своего норвежского учредителя и стал полностью российским 4
04.12.2024 «Крайон» и вендор НОТА объявляют о начале стратегического партнерства 1
03.12.2024 «Крайон» и вендор «Нота» объявили о начале стратегического партнёрства 1
10.10.2024 «Крайон» объявляет о масштабном обновлении сканера сетевого периметра HScan 1
31.07.2024 «Крайон» и «МТС Линк» объявляют о стратегическом партнерстве для развития бизнес-коммуникаций 1
31.07.2024 «Крайон» вошла в топ-100 крупнейших ИТ-компаний России в рейтинге CNews300 1
19.07.2024 CNews300: Крупнейшие ИТ-компании России 1
18.07.2024 CNews Analytics впервые опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для сельскохозяйственных предприятий 1
28.06.2024 Персонализация работы с покупателями диктует требования к информационной безопасности 1
14.06.2024 «Крайон» и «Графтех» объявляют о начале стратегического партнерства 1
29.05.2024 Пользователи облачной платформы DocTrix Platform получили возможность совместно редактировать документы с помощью «МойОфис SDK» 2
28.05.2024 «Крайон» выходит на рынок Нижегородской области 1
18.04.2024 «Крайон» интегрировала собственную диалоговую платформу W11 в «МойОфис Squadus» 1
21.03.2024 Созданная выходцами из России ИТ-компания с гигантской долей на рынке вводит санкции против российского бизнеса 3
11.03.2024 Компания «Крайон» улучшила финансовые показатели по итогам 2023 года 1
16.10.2023 «Золотая середина» в кибербезопасности: рассматриваем оптимальные сочетания продуктов 1
12.10.2023 «Крайон» запускает собственный демо-стенд Squadus 1
13.06.2023 «Крайон» будет внедрять «Турбо трекинг» 2
28.02.2023 Было-стало: новые бренды иностранных компаний на российском ИТ-рынке 1
01.03.2021 Dodo Brands сэкономит до 54 млн рублей в год с помощью ИИ Microsoft 1
26.02.2021 Crayon стала LSP-партнером Microsoft 1

Microsoft Corporation 25253 5
Crayon. 19 5
Softline - Софтлайн 3278 4
Veeam Software 327 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1219 3
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 402 3
Корус Консалтинг ГК 1346 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1704 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2509 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5286 2
iiko - айко 53 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14296 2
ИКС 393 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 907 2
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 301 2
Эвотор - Evotor 206 2
Arcsinus - Арксинус 9 1
Деметра-Холдинг - СмартКонтракт - Умные зерна ГК - Smartseeds 3 1
Потенциал 3 1
Schneider Electric - Systeme Electric - ЭлектроМоноблок 19 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 90 1
Горький Тех АНО 4 1
ГрафТех 12 1
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 27 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ 23 1
Yandex B2B Tech 83 1
Рексофт - Reksoft 433 1
SAP SE 5438 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 124 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2254 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 174 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 207 1
Ventra - Вентра 45 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 242 1
IBS InfiniSoft - ИБС Инфинисофт - Люксофт профешнл 14 1
Accenture plc 694 1
Schneider Electric 591 1
KPMG 270 1
EY - Ernst & Young Global 381 1
McKinsey & Company Int 270 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 52 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1485 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8206 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 51 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 864 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 1
Фаберлик - Faberlic 98 1
Renault Groupe 164 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 84 1
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 21 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 52 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 129 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
EY - Эрнст энд Янг 80 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12880 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4801 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5252 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3125 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73406 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 15
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 903 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31820 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18281 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5677 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12014 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3614 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4694 3
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 733 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5938 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7299 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3407 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6161 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2725 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4354 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1255 2
Оцифровка - Digitization 4939 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2859 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2446 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7033 2
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 855 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3709 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1005 2
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 459 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1007 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1381 1
Новые облачные технологии - МойОфис 898 4
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 108 3
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 36 2
Крайон - HScan 2 2
Microsoft Azure 1462 2
Microsoft Windows 16351 2
FreePik 1453 1
ICL Колибри-АРМ - автоматизированное управление рабочими местами 39 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 86 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 1
Додо Пицца - Dodo IS - Додо ИС 8 1
Microsoft Azure Machine Learning - Microsoft Azure ML - Microsoft Azure AutoML 18 1
Microsoft Azure Databricks 6 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Трекинг 13 1
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 87 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 125 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 78 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 124 1
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 63 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 122 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 313 1
МСК Групп - Даком М - Space VDI 42 1
Microsoft Visio - MS Visio 186 1
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 90 1
Новые облачные технологии - МойОфис SDK - Комплект средств разработки 15 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 90 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2454 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 1
i-Sys Doctrix Platform 34 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 614 1
Linux OS 10931 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1317 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 414 1
Юн Вадим 12 6
Золотовицкий Аркадий 17 6
Еронин Владимир 4 3
Спирин Антон 87 2
Покровская Елизавета 13 1
Горелова Марина 6 1
Кабанов Юрий 1 1
Папин Дмитрий 2 1
Мельситов Максим 11 1
Синелобов Александр 10 1
Кутовский Александр 3 1
Ибрагимов Ильнур 7 1
Стеценко Евгений 1 1
Фомичев Михаил 1 1
Елисеев Иван 2 1
Ляпина Татьяна 1 1
Николайчик Андрей 2 1
Беленький Александр 36 1
Шершульский Владислав 22 1
Леонтьев Евгений 7 1
Щеглов Петр 75 1
Иванников Александр 22 1
Тимашев Ратмир 69 1
Баронов Андрей 17 1
Eswaran Anand - Эсваран Ананд 4 1
Федосеев Евгений 4 1
Орехов Алексей 8 1
Фетисов Алексей 63 1
Тарантасов Геннадий 16 1
Агеев Денис 38 1
Закоржевский Вячеслав 77 1
Жуков Олег 25 1
Андронов Сергей 29 1
Рубцов Юрий 6 1
Калякин Павел 76 1
Атрепьев Григорий 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 157223 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18632 4
Украина 7799 3
Норвегия - Королевство 1831 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53489 2
Беларусь - Белоруссия 6039 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45805 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3274 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2208 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2666 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2424 1
Франция - Французская Республика 7980 1
Кипр - Республика 579 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 754 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 433 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Козьмодемьянск 27 1
Нидерланды 3635 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 1
США - Огайо 290 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3366 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2111 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3228 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2964 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4286 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 785 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5869 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55083 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2290 4
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15165 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3148 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3229 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 636 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5410 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2188 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 398 1
Металлы - Золото - Gold 1204 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4253 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1354 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5292 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1061 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1727 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4766 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11413 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 5
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
BCG - Boston Consulting Group 111 1
CNews Fast рейтинг 54 1
CNews AWARDS - награда 556 1
