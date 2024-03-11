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Компания «Крайон» улучшила финансовые показатели по итогам 2023 года

Компания «Крайон», поставщик интегрированных ИТ-решений, отчиталась о росте прибыли и других финансовых показателей за прошедший 2023 г.

Согласно отчету, по итогам 2023 г. выручка компании выросла на +78% год к году, достигнув 4,418 млрд руб. Такой показатель выручки демонстрируют существенный рост спроса на российские ИТ-решения. Высокий уровень экспертизы команды «Крайон» позволяет компании реализовывать комплексные проекты. Об этом CNews сообщили представители «Крайон».

Также в компании отметили значительное увеличение прибыли за 2023 г., как валовой, так и чистой. Согласно данным «Крайон», валовая прибыль увеличилась до 450,4 млн. руб., а чистая – до 106,1 млн. руб., что означает рост на +48% и +40% год к году соответственно. За 2023 г. число сотрудников, работающих в компании, выросло незначительно (на шесть человек), а значит повысилась выработка на одного сотрудника.

Стоимость чистых активов компании в прошлом году увеличилась, составив 182,7 млн. руб, что демонстрирует рост более чем в два раза по сравнению с их стоимостью в 2022 г. В 2023 г. Крайон усиливала свои позиции по всем направлениям деятельности: ИБ, инфраструктурные решения, набор решений для бизнеса и сервисная поддержка. В этом компании помогает сеть из более 150 стратегических партнеров, а также команда профессионалов.

«Сегодня рынок ИТ в России подвержен интенсивным изменениям и трансформациям. В такой динамичной ситуации любая компания должна внимательно следить за трендами и быстро адаптироваться, чтобы предложить клиентам наилучшие условия. При этом необходимо чтобы такие изменения вели к росту финансовых показателей. Компания Крайон следует своей долгосрочной стратегии и гибко реагирует на внешние вызовы. Это позволяет нам добиваться значительного роста эффективности», — отметил Вадим Юн, генеральный директор Крайон.

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Компания «Крайон» — ИТ-консалтинговая компания в области цифровизации бизнеса. Компетенции «Крайон» сосредоточены в области поставок ПО и оборудования любой сложности, а также технической поддержки как российских, так и зарубежных вендоров. В каждом из основных направлений «Крайон» выполняет проекты, подразумевающие под собой оказание консалтинговых, интеграционных услуг, разработку решений на заказ и др.

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