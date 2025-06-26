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Ибрагимов Ильнур


УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 «Крайон» объединяет усилия с ICL Services для развития и продвижения «Колибри-АРМ» 1
02.12.2024 Подтверждена совместимость «Колибри-АРМ» с AlterOS 1
14.11.2024 «Ростелеком» и ICL Services связали подразделения ДГТУ с помощью российского ПО 1
28.08.2023 ICL Services и Softline рассказали про импортозамещение пользовательских инфраструктур 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Ибрагимов Ильнур и организации, системы, технологии, персоны:

ICL ГК 414 3
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 131 3
Ростелеком 9994 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2132 1
Softline - Софтлайн 3021 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4468 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68872 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21103 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26171 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2653 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30752 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3226 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29391 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32203 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10647 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53594 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 590 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11952 1
Microsoft Windows 15980 3
ICL Колибри-АРМ - автоматизированное управление рабочими местами 27 3
Linux OS 10306 2
Microsoft MECM - Microsoft Endpoint Configuration Manager - Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft Endpoint Manager - Microsoft Intune Endpoint Protection - Microsoft Endpoint Protection - Microsoft Endpoint DLP 297 2
ALMI AlterOS 98 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 371 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1085 1
Токарь Александр 1 1
Игнатьев Дмитрий 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 150172 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5061 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52977 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30451 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9267 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14264 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 35 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368058, в очереди разбора - 750458.
Создано именных указателей - 177604.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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