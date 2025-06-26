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Ибрагимов Ильнур
УПОМИНАНИЯ
Ибрагимов Ильнур и организации, системы, технологии, персоны:
|ICL ГК 414 3
|ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 131 3
|Ростелеком 9994 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2132 1
|Softline - Софтлайн 3021 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368058, в очереди разбора - 750458.
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