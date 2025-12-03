ICL Services представила новое российское решение для автоматизации серверов, ЦОД и edge-устройств — «Колибри-ЦОД»

Продуктово-сервисная компания ICL Services совместно с командой «Колибри-АРМ» представила новое решение «Колибри-ЦОД» – систему управления конфигурациями и автоматизацией рутинных процессов ключевой ИТ-инфраструктуры бизнеса. Решение подойдет для компаний любого масштаба: от организаций с десятками серверов до предприятий с сотнями узлов и крупными центрами обработки данных. Такой подход обеспечивает непрерывность работы инфраструктуры, оптимизирует операционные затраты и значительно повышает операционную производительность. Об этом CNews сообщили представители ICL Services.

Система предназначена для работы как с серверной инфраструктурой, так и с edge-устройствами. «Колибри-ЦОД» автоматизирует обслуживание серверов и виртуальных машин, выполняет развертывание, сложный патчинг, управление конфигурациями, автоматическое решение инцидентов и не только. Также система обеспечивает быстрое восстановление распределенных устройств. Это позволяет одинаково эффективно работать как с десятками, так и с тысячами узлов – скорость операций остается стабильной даже при больших нагрузках.

Одним из главных сценариев применения становится поддержка распределенной edge-инфраструктуры – от терминалов самообслуживания, кассовых узлов и сканеров штрих-кодов на складах до диагностических станций, панелей оператора и промышленного оборудования на производстве. Независимо от отрасли, сбой этих устройств может остановить бизнес-процессы: обслуживание клиента, производственную операцию, контроль качества или логистику. С «Колибри-ЦОД» такие ситуации больше не проблема. Например, если на промышленном контроллере возникает ошибка, система в режиме «единого окна» автоматически диагностирует и решает проблему за 10–30 мин. Процесс проходит без участия специалиста, что позволяет компаниям не нанимать выездных инженеров.

Второй сценарий применения «Колибри-ЦОД» – в корпоративных серверных парках и ЦОД: там, где сосредоточены наиболее важные для бесперебойного бизнеса сервисы компании. Здесь система работает со сложным ландшафтом серверов и виртуальных машин, автоматически выполняя обновления, управление конфигурациями и поддержание высокого уровня кибербезопасности. Оперативные обновления и автоматические контроль конфигураций и решение инцидентов снижают количество уязвимостей и минимизируют ошибки, связанные с человеческим фактором.

«Мы уверены, что в условиях импортозамещения «Колибри-ЦОД» станет ключевым инструментом для российских компаний, обеспечивая надежность, масштабируемость и технологическую независимость ИТ-инфраструктур. С его помощью снижаются финансовые потери от простоев оборудования, ускоряется внедрение новых технологий, а рост нагрузки больше не требует увеличения штата ИТ-специалистов», — сказал технический директор продукта Ильнур Ибрагимов.