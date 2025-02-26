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Базовые Решения Линза Контроль конфигураций
Решение, разработанное в лаборатории инновационной защиты «Линза», предназначено для автоматизированного выявления и устранения уязвимостей, вызванных ошибками конфигураций используемого программного обеспечения.
|26.02.2025
|«Контроль конфигураций» включен в реестр отечественного программного обеспечения 1
|15.11.2024
|Компания «Линза» представляет решение «Контроль конфигураций» 1
Базовые Решения и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4177 1
|Рейнкер Юлия 1 1
|Мирзоев Мурад 24 1
|Клычев Леонид 4 1
|Терехов Сергей 5 1
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