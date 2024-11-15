Компания «Линза» представляет решение «Контроль конфигураций»

«Контроль конфигураций» — это программное обеспечение собственной разработки компании «Линза», предназначенное для автоматизированного выявления и устранения уязвимостей, вызванных ошибками конфигураций используемого программного обеспечения.

ПО «Контроль конфигураций» в автоматизированном режиме проверяет конфигурации ИТ-активов на соответствие стандартам безопасности, основанным на требованиях регуляторов и корпоративных политиках. Использование решения позволяет снизить риски кибератак, сократить нагрузку на персонал и обеспечить взаимодействие ИТ и ИБ-подразделений предприятия. Об этом CNews сообщили представители компании «Линза».

Сергей Терехов, генеральный директор компании «Линза»: «За последние годы мы накопили обширный опыт в проектах по анализу и созданию стандартов безопасности для системного и прикладного ПО. Эти проекты требуют не только детального технического анализа, но и глубокого понимания бизнес-процессов наших клиентов. Часто именно на этот аспект безопасности не хватает ни времени, ни ресурсов. Благодаря нашей интеграционной гибкости и накопленной базе знаний, наш продукт поможет заказчикам внедрить и масштабировать этот процесс на всю ИТ-инфраструктуру».

По оценкам экспертов, около трети уязвимостей в корпоративной инфраструктуре вызваны небезопасными настройками ПО. Решить эту проблему призван «Контроль конфигураций». Пользователям доступен набор регулярно обновляемых разработчиком шаблонов безопасных конфигураций. Содержание всех проверок в поставляемых шаблонах доступно для изучения и оценки администраторами заказчика, что обеспечивает прозрачность использования продукта.

Решение рассчитано на широкий круг корпоративных заказчиков вне зависимости от отраслевой принадлежности и размера ИТ-инфраструктуры. Регулярное применение «Контроля конфигураций» позволяет выстроить непрерывный процесс управления безопасностью конфигураций, обеспечивая снижение рисков кибератак, сокращение нагрузки на персонал и эффективное взаимодействие ИТ и ИБ-подразделений.

Решение «Контроль конфигураций» поставляется в рамках бессрочных и ограниченных по сроку действия лицензий. Стоимость продукта зависит от количества ресурсов, для которых необходимо обеспечивать управление безопасностью конфигураций ПО.

В ближайших планах компании «Линза» внесение «Контроля конфигураций» в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.